4 фишки для бизнеса, которые нельзя упустить летом

Лето — коварное время для бизнеса. Все знают, что деловая активность снижается, поэтому готовятся к рывку в сентябре. Соблазн выключить телефон и медитировать под шум волн где-то на необитаемом острове в разгар лета непреодолим. Если Вы начеку, то не упустите финансовые возможности, которые предлагают банки.

Четыре выгодных предложения от МТБанка для бизнеса, на которые стоит обратить внимание, пока Ваши конкуренты в отпусках.

Обслуживайтесь в банке за 10 рублей в месяц

Если у Вас еще нет расчетного счета в МТБанке, то открыть его можно просто на уникальных условиях. Новичкам всегда везет — заполните заявление на участие в акции «Время первых» и платите за обслуживание в банке 1 или 10 рублей в месяц. Акция касается тарифных планов «Первый счет» для стартапов, «Свой счет» для индивидуальных предпринимателей и «Супер счет» для активного бизнеса. Кстати, также снижена ставка за перечисление личного дохода ИП на карточку — всего 0,45%. Условия действуют до 1 июля 2018 года, а это значит, можно значительно сэкономить на банковском обслуживании.





Подключите эквайринг за 1 BYN

Если Вы впервые подадите заявку на заключение договора по эквайрингу, МТБанк предложит заплатить за обслуживание всего 1 рубль! Такие условия действуют для новых клиентов.

Эквайринг — это услуга по проведению операций с помощью банковской платежной карточки. Вы устанавливаете платежные терминалы и клиент может рассчитываться любым способом — наличными или карточкой. Возможность выбора способа оплаты реально увеличивает выручку: средний чек по безналичным операциям выше на 30-40% чем по наличным.

В зависимости от характера бизнеса, Вы можете выбрать торговый или мобильный эквайринг. В Вашем магазине есть очереди, и выручка зависит от скорости обслуживания — выбирайте торговый эквайринг. Такой терминал подойдет тем, кто обслуживает большой поток клиентов и имеет дело с солидными оборотами. Мобильный эквайринг позволяет принимать платежи по карточкам через мобильный терминал, или mPOS, который работает в связке с планшетом или смартфоном. Он удобен в том случае, когда клиенты расплачиваются картой пару раз за день.

Кредиты под 0, 000000001% существуют

Если отсрочка платежа — чувствительная тема для Вашего бизнеса, и нужны дополнительные средства для решения финансовых трудностей, Вы можете получить кредит до 170 тысяч рублей без предоставления залога по программе «Молоток» для расчетов с поставщиками.

Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии, договор заключается на год. В рамках кредитной линии Вы можете постоянно рассчитываться с поставщиками и возвращать банку деньги в срок до 90 дней, то есть фактически получаете отсрочку платежа при покупке товара за счет кредитной линии. Важное условие — приобретать товар нужно у партнеров программы Молоток, на сегодня их — больше 300.

Если в списке партнеров Вы не нашли того, кто может оказать Вам услугу или поставить товар, предложите Вашему действующему поставщику стать партнером программы Молоток.





А еще существует лизинг под 0,0001%

Когда Вы становитесь клиентом банка, то получаете доступ ко всем лучшим продуктам. В МТБанке Вы найдете хорошие предложения по лизингу. Лизинг подойдет тем компаниям, которые работают на общей системе налогообложения. Лизинговый платеж относится в себестоимость, поэтому уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль.

У МТБанка есть широкий перечень партнеров, у которых оборудование, транспорт и недвижимость можно взять в лизинг по ставке 0, 0001%. Особенно лизинг интересен тем, кто приобретает автомобиль. Для них есть специальный продукт — «Быстрый лизинг». Решение принимается за один рабочий день, а сделка оформляется всего три дня.





Если Вам нужны другие финансовые инструменты, о которых здесь Вы не прочитали, обращайтесь в наше отделение для бизнеса в Гомеле по адресу ул. Ирининская, 3 или звоните по номеру +375 (29) 699-36-72, вместе мы найдем свежие решения для Вашего бизнеса!