Лето не за горами: собираем чемоданы и мчимся в Коблево. Ищем бюджетные варианты для гомельчан

Лето не за горами, и гомельчане уже строят активные планы на отпуск. Однако в обилии предложений от турагенств очень легко потеряться и сделать правильный выбор. Мы решили своими глазами увидеть, что же скрывается за красивыми описаниями номеров, с какими подводными камнями можно столкнуться в путешествии, чего следует избегать и что нужно обязательно попробовать.
И начнем мы с Коблево — курорта на Черноморском побережье в 40 километрах от Одессы.
Дорога
В пятницу рано утром мы уже были в пути. На таможне простояли ни
много, ни мало, три часа. Тут же обменяли деньги: летом в Коблево
работают пункты обмена, но курс не выгодный, так что лучше отправляться
на отдых с гривнами в кармане. Получив паспорта на руки и пожелания
«счастливого пути», пустились в дорогу.
Три часа, и мы в Киеве.
Еще около четырех часов, и перед нами Одесса — столица юмора и смеха.
Опять-таки долго мы тут не задерживаемся. Впереди еще около 40
километров.
Расстояние в 800 км мы преодолели примерно за 14 часов, включая
прохождение таможни и частые остановки. В следующий раз я всерьез
задумаюсь о путешествии на машине. Поездка на автобусе занимает столько
же времени (отъезд в 15.00, приезд — в 7.00), однако тут можно прилечь
отдохнуть, да и время ночью летит быстрее. А если учесть стоимость
бензина и страховку, то выгода и вовсе оказывается весьма сомнительной.
Проезд в комфортабельном автобусе в обе стороны стоит 110 рублей с
человека, для детей с 4 до 12 лет — 100 рублей, малышам от 2 до 4 — 75
рублей, а карапузам до 2 лет включительно проезд и вовсе бесплатный.
Зато к месту назначения вы гарантировано доберетесь полными сил, а не
будете первый день отдыха валяться в номере, как выжатый лимон, после
тяжелой дороги.
Отель
В середине апреля Коблево отнюдь не похож на черноморский курорт.
Всюду тишь и благодать, и только редкие туристы напоминают о том, что и в
этом забытом на зиму уголке есть жизнь.
Первые впечатление, конечно, шокируют: недостроенные отели, пустыри,
заколоченные торговые точки. Но уже на въезде в отель понимаешь, что все
не так уж и плохо. Остановиться мы решили в «Парадизе».
Во-первых, этот отель находится едва ли не на въезде в Коблево, а
во-вторых, он один из немногих, кто принимает в это время туристов.
Кстати, оказалось, что мы не единственные, кого в апреле потянуло на
море. Помимо нас, в этом же отеле жили еще как минимум 50 человек.
Что же представляет собой отель? В первом корпусе находятся
двухместные номера, во втором и третьем — трехместные. Номера все
одинаковые, с новым ремонтом, отличаются разве что картинами на стенах и
цветом постельного белья. А для туристов с 5 этажа специальный бонус —
кусочек моря прямо из окна номера.
Две односпальные кровати (которые при необходимости можно сдвинуть),
ЖК-телевизор, ванная комната с душем. В каждом номере есть кондиционер,
фен и холодильник. И, конечно же, бесплатный wi-fi, который отлично
работает на всей территории.
Кровати удобные, подушки умеренно мягкие, по ночам тихо и ничто не
мешает крепкому сну. Маловероятно, что в сезон тут можно рассчитывать на
бесперебойный сон, когда туристы гуляют до утра, а тяга к свежему
воздуху заставляет спать с раскрытыми настежь окнами. Но вряд ли хоть
один отель в мире способен похвастаться отсутствием такого недостатка. В
противном случае вам придется действовать по нашему плану — приезжать
на курорт до открытия сезона.
Но без ложки дегтя не обойдется. В номерах нет настенных светильников
около кроватей, поэтому если вы любитель почитать перед сном, имейте в
виду: после того, как вы перевернете последнюю страницу в книге, закрыть
глаза вам не удастся, придется вставать и идти выключать свет.
Тут же в отеле есть сейф: стоит он недорого, зато в сохранности
ценных вещей и денег можно не сомневаться. Как ни крути, а без краж не
обходится ни в одном отеле. Говорят, в прошлом году тут обокрали
несколько номеров: любители поживиться чужими деньгами залазили через
открытый балкон. Однажды они даже разбудили одного туриста, но ни сам
турист, ни камеры видеонаблюдения (которых, кстати, 45 на территории
отеля) не помогли в поиске преступника. Впрочем, и сами туристы иногда
не прочь привезти домой «сувенир» из отеля: так из отеля пропало уже
несколько картин. В этом сезоне следить за порядком на территории будут
несколько охранников, однако ничто не гарантирует сохранность вещей
лучше, чем сейф.
Цены в «Парадизе» не кусаются: семь ночей в двухместном номере в
разгар сезона обойдутся в 125$ с человека, в трехместном — 105$. Детям
до семи проживание в номере бесплатное, но если ребенку нужна отдельная
кровать, то ее стоимость составит 7$ в сутки.
Питание
Следующий день начался с завтрака. На территории отеля есть недорогой
ресторан «Борщ», в котором действует All inclusive, питание по системе
«шведский стол». Такого больше нет ни в одном отеле Коблево.
Желающие только завтракать в отеле заплатят 3.5$ в день, для тех, кто
планирует приходить на завтрак и ужин, питание обойдется в 7.5$ в день.
Самый выгодных вариант — завтрак/обед/ужин — стоит всего 10$ в день.
Детям до 12 лет питание предоставляется с 50% скидкой, ребятам до 6 лет —
бесплатно.
«Борщ», безусловно, впечатлил: высокие потолки, белоснежный интерьер,
окна на всю стену. И самое главное — еда здесь вкусная и безопасная.
Тут же мы встретили и владельца отеля Гуцол Ивана, который рассказал,
что мясо покупает напрямую с ферм, магазинные товары старается избегать
(но, увы, это не всегда возможно), строго следит за качеством продуктов,
а кухня оборудована огромным количеством цехов, холодильниками,
морозильниками и складскими помещениями, так что нечего и думать: тут
никогда не будут на одной доске резать и мясо, и рыбу, и овощи. И в
доказательство даже разрешил одним глазком взглянуть на кухню.
Оказалось, что такого понятия как санстанция в Коблево и вовсе не
существует: все работают без проверок до тех пор, пока не будет
зафиксирован первый случай отравления. А туристы — такой народ, который
предпочитает лечиться из домашней аптечки без вмешательства врачей. Вот
так и получается, что туристы теряются в обилии кафешек и порой делают
неправильный выбор, который может серьезно испортить отпуск.
Так что наш вам совет — обязательно попробуйте мидии и креветки, но
сперва убедитесь, что продукты свежие, а посуду не моют в море.
Не можем не поинтересоваться у Ивана, как поступают в случаях, когда
требуется медицинская помощь. Есть вариант вызвать частного врача,
услуги которого обойдутся около 6$. Но можно воспользоваться и
бесплатным вариантом: врач скорой окажет первую медицинскую помощь и
выдаст рецепт. В Коблево есть аптеки, поэтому с приобретением лекарств
проблем не возникнет. Если речь идет о сложных случаях, то есть договор
на вызов реанимобиля прямо в отель. Для туристов эта услуга будет
оказана совершенно бесплатно.
Инфраструктура
На самом деле «Парадиз» — отличное место для семейного отдыха. Тут
есть абсолютно все: футбольные и волейбольные поля с искусственным
газоном, новые тренажеры на улице, бильярд, настольный теннис, беседки с
мангалами, кафе с танцплощадкой.
До моря всего 150 метров по аллее, а если кому-то захочется поплавать
в бассейне, то можно прогуляться до соседнего отеля «Винница» и
плескаться целый день всего за 2$.
Тут же находится и детский городок. Безусловный плюс, о котором
нельзя умолчать, — на территории установлено 45 камер видеонаблюдения,
одна из которых смотрит прямо на детскую площадку и транслирует
происходящее на телевизор. То есть, малышей, которые могут играть
самостоятельно, но все же требуют небольшого контроля, можно смело
оставлять на свежем воздухе, а самим отправляться в номер и наблюдать за
детской игрой с экрана телевизора.
Если же появились срочные неотложные дела, то малышей можно оставить в детской комнате, где с ними поиграют и порисуют.
Каждый летний вечер ребят развлекают аниматоры: это могут быть
театральные постановки, водные стрелялки, азотное шоу или шоу мыльных
пузырей. И все это совершенно бесплатно. Если отпуск продлится меньше
десяти дней, то скорее всего всех номеров детям увидеть не доведется.
И для взрослых аниматоры стараются на славу. Секреты не раскрывают,
но говорят — никто не скучает, а победителям достается бутылка коньяка.
Море
Пришло время взглянуть и на море, ради которого тысячи туристов
ежегодно приезжают в Коблево. До моря всего ничего — 150 метров. Море
кристально чистое, но холодное, однако это не помешало некоторым
туристам-моржам открыть купальный сезон.
Сейчас тут пусто и тихо, но спустя всего полтора месяца на пляже
будет не протолкнуться. Десятки кафешек, масса аттракционов, верблюды,
фотографироваться с которыми любят все туристы, и даже колесо обозрения.
А желающие научиться чему-то новому могут записаться в школу
кайтсерфинга.
Есть в Коблево и платный пляж. Море здесь такое же чистое, как и на
общем, но всем отдыхающим выдают шезлонги и зонтики, да и свободное
место найти будет легче. Посетители общего пляжа также могут
рассчитывать на шезлонги и зонтики, но за аренду придется заплатить: в
прошлом сезоне цена за сутки была около 2$.
Два аквапарка пользуются большим спросом. Есть детский бассейн,
который насчитывает около десяти видов горок, есть бассейн с
гидромассажем, но и взрослые смогут прокатиться с ветерком — для них
также припасены водные аттракционы. В прошлом году это удовольствие
стоило 20$ в сутки, дети ростом до 140 см купались бесплатно. Однако в
разгар сезона аквапарки любят соблазнять туристов скидками, так что есть
все шансы попасть даже на 50%-ную акцию.
А что же в остальных отелях?
Мы хоть и довольны своим отелем, но любопытство берет вверх. Что же происходит в соседних отелях?
С горем пополам мы достучались в один из отелей и даже попали на
территорию. «Пальмира» пока не принимает туристов, но активно готовится к
новому сезону. Отель новый, открылся в 2016 году.
Номера стильные, удобные, окна во всю стену, телевизор, кондиционер,
бесплатный wi-fi и просторный балкон. И самое удивительное — этот отель
оказался примерно на 20% дешевле «Парадиза»: в разгар сезона двухместный
номер стоит всего 105$ с человека за 7 ночей.
Единственный недостаток — скудная инфраструктура: тут всего пару
беседок, еще несколько появится к моменту открытия. В принципе, хороший
вариант для молодежи, которая планирует целыми днями проваляться на
пляже, наслаждаясь теплым морем и морским воздухом. Парам с детьми тут
однозначно будет скучно.
Чем заняться, когда устал от моря
Учитывая, что море холодное, а на улицах пустынно, мы решили не
замыкаться в четырех стенах, и съездить в Одессу. И съездить в Одессу
может, кстати, каждый турист: расстояние всего 40 километров, а
маршрутки совершают регулярные рейсы из Коблево.
Дерибасовская живет своей особой жизнью. Если в Коблево еще все ходят
в куртках, то по Одессе горожане разгуливают в шортах и футболках.
Тысячи людей ежедневно прогуливаются по брусчатой мостовой, десятки
ресторанов и кафе расположены на каждом углу, звуки саксофона, песни
кришнаидов — поверьте, в эту атмосферу должен окунуться каждый уважающий
себя турист. То ли будет летом, когда от путешественников не будет
отбоя...
Но не будем задерживаться: пора отправляться в Коблево, собирать чемоданы, ведь завтра утром домой, в Гомель.
***
Вернувшись домой, мы произвели небольшие расчеты: в какую же сумму
обойдется отдых в разгар сезона? Дорога на троих, проживание в
двухместном номере c предоставлением дополнительного места для ребенка,
трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение аквапарка всей
семьей обойдется примерно в 650$ за неделю. Совсем недорого для отеля,
где все под рукой, а за досуг детей и взрослых отвечают аниматоры.
Промониторив туристические агентства, мы были удивлены: туры в
«Парадиз» продает только одна фирма в Гомеле — «Славия Тур». Если вы
решите пойти по нашим стопам и на собственной шкуре протестировать отдых
в Коблево, то милости просим на официальный сайт турфирмы.
Телефон для справок:
+37529 182-02-74
+37544 591-33-33
+37529 590-33-33
+37529 120-00-75
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