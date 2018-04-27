Лето не за горами: собираем чемоданы и мчимся в Коблево. Ищем бюджетные варианты для гомельчан

Лето не за горами, и гомельчане уже строят активные планы на отпуск. Однако в обилии предложений от турагенств очень легко потеряться и сделать правильный выбор. Мы решили своими глазами увидеть, что же скрывается за красивыми описаниями номеров, с какими подводными камнями можно столкнуться в путешествии, чего следует избегать и что нужно обязательно попробовать.

И начнем мы с Коблево — курорта на Черноморском побережье в 40 километрах от Одессы.

Дорога

В пятницу рано утром мы уже были в пути. На таможне простояли ни много, ни мало, три часа. Тут же обменяли деньги: летом в Коблево работают пункты обмена, но курс не выгодный, так что лучше отправляться на отдых с гривнами в кармане. Получив паспорта на руки и пожелания «счастливого пути», пустились в дорогу.





Три часа, и мы в Киеве.





Еще около четырех часов, и перед нами Одесса — столица юмора и смеха. Опять-таки долго мы тут не задерживаемся. Впереди еще около 40 километров.





Расстояние в 800 км мы преодолели примерно за 14 часов, включая прохождение таможни и частые остановки. В следующий раз я всерьез задумаюсь о путешествии на машине. Поездка на автобусе занимает столько же времени (отъезд в 15.00, приезд — в 7.00), однако тут можно прилечь отдохнуть, да и время ночью летит быстрее. А если учесть стоимость бензина и страховку, то выгода и вовсе оказывается весьма сомнительной.





Проезд в комфортабельном автобусе в обе стороны стоит 110 рублей с человека, для детей с 4 до 12 лет — 100 рублей, малышам от 2 до 4 — 75 рублей, а карапузам до 2 лет включительно проезд и вовсе бесплатный. Зато к месту назначения вы гарантировано доберетесь полными сил, а не будете первый день отдыха валяться в номере, как выжатый лимон, после тяжелой дороги.





Отель

В середине апреля Коблево отнюдь не похож на черноморский курорт. Всюду тишь и благодать, и только редкие туристы напоминают о том, что и в этом забытом на зиму уголке есть жизнь.





Первые впечатление, конечно, шокируют: недостроенные отели, пустыри, заколоченные торговые точки. Но уже на въезде в отель понимаешь, что все не так уж и плохо. Остановиться мы решили в «Парадизе».





Во-первых, этот отель находится едва ли не на въезде в Коблево, а во-вторых, он один из немногих, кто принимает в это время туристов. Кстати, оказалось, что мы не единственные, кого в апреле потянуло на море. Помимо нас, в этом же отеле жили еще как минимум 50 человек.





Что же представляет собой отель? В первом корпусе находятся двухместные номера, во втором и третьем — трехместные. Номера все одинаковые, с новым ремонтом, отличаются разве что картинами на стенах и цветом постельного белья. А для туристов с 5 этажа специальный бонус — кусочек моря прямо из окна номера.





Две односпальные кровати (которые при необходимости можно сдвинуть), ЖК-телевизор, ванная комната с душем. В каждом номере есть кондиционер, фен и холодильник. И, конечно же, бесплатный wi-fi, который отлично работает на всей территории.





Кровати удобные, подушки умеренно мягкие, по ночам тихо и ничто не мешает крепкому сну. Маловероятно, что в сезон тут можно рассчитывать на бесперебойный сон, когда туристы гуляют до утра, а тяга к свежему воздуху заставляет спать с раскрытыми настежь окнами. Но вряд ли хоть один отель в мире способен похвастаться отсутствием такого недостатка. В противном случае вам придется действовать по нашему плану — приезжать на курорт до открытия сезона.





Но без ложки дегтя не обойдется. В номерах нет настенных светильников около кроватей, поэтому если вы любитель почитать перед сном, имейте в виду: после того, как вы перевернете последнюю страницу в книге, закрыть глаза вам не удастся, придется вставать и идти выключать свет.

Тут же в отеле есть сейф: стоит он недорого, зато в сохранности ценных вещей и денег можно не сомневаться. Как ни крути, а без краж не обходится ни в одном отеле. Говорят, в прошлом году тут обокрали несколько номеров: любители поживиться чужими деньгами залазили через открытый балкон. Однажды они даже разбудили одного туриста, но ни сам турист, ни камеры видеонаблюдения (которых, кстати, 45 на территории отеля) не помогли в поиске преступника. Впрочем, и сами туристы иногда не прочь привезти домой «сувенир» из отеля: так из отеля пропало уже несколько картин. В этом сезоне следить за порядком на территории будут несколько охранников, однако ничто не гарантирует сохранность вещей лучше, чем сейф.





Цены в «Парадизе» не кусаются: семь ночей в двухместном номере в разгар сезона обойдутся в 125$ с человека, в трехместном — 105$. Детям до семи проживание в номере бесплатное, но если ребенку нужна отдельная кровать, то ее стоимость составит 7$ в сутки.





Питание

Следующий день начался с завтрака. На территории отеля есть недорогой ресторан «Борщ», в котором действует All inclusive, питание по системе «шведский стол». Такого больше нет ни в одном отеле Коблево.





Желающие только завтракать в отеле заплатят 3.5$ в день, для тех, кто планирует приходить на завтрак и ужин, питание обойдется в 7.5$ в день. Самый выгодных вариант — завтрак/обед/ужин — стоит всего 10$ в день. Детям до 12 лет питание предоставляется с 50% скидкой, ребятам до 6 лет — бесплатно.





«Борщ», безусловно, впечатлил: высокие потолки, белоснежный интерьер, окна на всю стену. И самое главное — еда здесь вкусная и безопасная. Тут же мы встретили и владельца отеля Гуцол Ивана, который рассказал, что мясо покупает напрямую с ферм, магазинные товары старается избегать (но, увы, это не всегда возможно), строго следит за качеством продуктов, а кухня оборудована огромным количеством цехов, холодильниками, морозильниками и складскими помещениями, так что нечего и думать: тут никогда не будут на одной доске резать и мясо, и рыбу, и овощи. И в доказательство даже разрешил одним глазком взглянуть на кухню.





Оказалось, что такого понятия как санстанция в Коблево и вовсе не существует: все работают без проверок до тех пор, пока не будет зафиксирован первый случай отравления. А туристы — такой народ, который предпочитает лечиться из домашней аптечки без вмешательства врачей. Вот так и получается, что туристы теряются в обилии кафешек и порой делают неправильный выбор, который может серьезно испортить отпуск.

Так что наш вам совет — обязательно попробуйте мидии и креветки, но сперва убедитесь, что продукты свежие, а посуду не моют в море.





Не можем не поинтересоваться у Ивана, как поступают в случаях, когда требуется медицинская помощь. Есть вариант вызвать частного врача, услуги которого обойдутся около 6$. Но можно воспользоваться и бесплатным вариантом: врач скорой окажет первую медицинскую помощь и выдаст рецепт. В Коблево есть аптеки, поэтому с приобретением лекарств проблем не возникнет. Если речь идет о сложных случаях, то есть договор на вызов реанимобиля прямо в отель. Для туристов эта услуга будет оказана совершенно бесплатно.

Инфраструктура

На самом деле «Парадиз» — отличное место для семейного отдыха. Тут есть абсолютно все: футбольные и волейбольные поля с искусственным газоном, новые тренажеры на улице, бильярд, настольный теннис, беседки с мангалами, кафе с танцплощадкой.





До моря всего 150 метров по аллее, а если кому-то захочется поплавать в бассейне, то можно прогуляться до соседнего отеля «Винница» и плескаться целый день всего за 2$.





Тут же находится и детский городок. Безусловный плюс, о котором нельзя умолчать, — на территории установлено 45 камер видеонаблюдения, одна из которых смотрит прямо на детскую площадку и транслирует происходящее на телевизор. То есть, малышей, которые могут играть самостоятельно, но все же требуют небольшого контроля, можно смело оставлять на свежем воздухе, а самим отправляться в номер и наблюдать за детской игрой с экрана телевизора.





Если же появились срочные неотложные дела, то малышей можно оставить в детской комнате, где с ними поиграют и порисуют.

Каждый летний вечер ребят развлекают аниматоры: это могут быть театральные постановки, водные стрелялки, азотное шоу или шоу мыльных пузырей. И все это совершенно бесплатно. Если отпуск продлится меньше десяти дней, то скорее всего всех номеров детям увидеть не доведется.





И для взрослых аниматоры стараются на славу. Секреты не раскрывают, но говорят — никто не скучает, а победителям достается бутылка коньяка.





Море

Пришло время взглянуть и на море, ради которого тысячи туристов ежегодно приезжают в Коблево. До моря всего ничего — 150 метров. Море кристально чистое, но холодное, однако это не помешало некоторым туристам-моржам открыть купальный сезон.





Сейчас тут пусто и тихо, но спустя всего полтора месяца на пляже будет не протолкнуться. Десятки кафешек, масса аттракционов, верблюды, фотографироваться с которыми любят все туристы, и даже колесо обозрения. А желающие научиться чему-то новому могут записаться в школу кайтсерфинга.





Есть в Коблево и платный пляж. Море здесь такое же чистое, как и на общем, но всем отдыхающим выдают шезлонги и зонтики, да и свободное место найти будет легче. Посетители общего пляжа также могут рассчитывать на шезлонги и зонтики, но за аренду придется заплатить: в прошлом сезоне цена за сутки была около 2$.





Два аквапарка пользуются большим спросом. Есть детский бассейн, который насчитывает около десяти видов горок, есть бассейн с гидромассажем, но и взрослые смогут прокатиться с ветерком — для них также припасены водные аттракционы. В прошлом году это удовольствие стоило 20$ в сутки, дети ростом до 140 см купались бесплатно. Однако в разгар сезона аквапарки любят соблазнять туристов скидками, так что есть все шансы попасть даже на 50%-ную акцию.





А что же в остальных отелях?

Мы хоть и довольны своим отелем, но любопытство берет вверх. Что же происходит в соседних отелях?

С горем пополам мы достучались в один из отелей и даже попали на территорию. «Пальмира» пока не принимает туристов, но активно готовится к новому сезону. Отель новый, открылся в 2016 году.





Номера стильные, удобные, окна во всю стену, телевизор, кондиционер, бесплатный wi-fi и просторный балкон. И самое удивительное — этот отель оказался примерно на 20% дешевле «Парадиза»: в разгар сезона двухместный номер стоит всего 105$ с человека за 7 ночей.





Единственный недостаток — скудная инфраструктура: тут всего пару беседок, еще несколько появится к моменту открытия. В принципе, хороший вариант для молодежи, которая планирует целыми днями проваляться на пляже, наслаждаясь теплым морем и морским воздухом. Парам с детьми тут однозначно будет скучно.





Чем заняться, когда устал от моря

Учитывая, что море холодное, а на улицах пустынно, мы решили не замыкаться в четырех стенах, и съездить в Одессу. И съездить в Одессу может, кстати, каждый турист: расстояние всего 40 километров, а маршрутки совершают регулярные рейсы из Коблево.





Дерибасовская живет своей особой жизнью. Если в Коблево еще все ходят в куртках, то по Одессе горожане разгуливают в шортах и футболках. Тысячи людей ежедневно прогуливаются по брусчатой мостовой, десятки ресторанов и кафе расположены на каждом углу, звуки саксофона, песни кришнаидов — поверьте, в эту атмосферу должен окунуться каждый уважающий себя турист. То ли будет летом, когда от путешественников не будет отбоя...





Но не будем задерживаться: пора отправляться в Коблево, собирать чемоданы, ведь завтра утром домой, в Гомель.

***

Вернувшись домой, мы произвели небольшие расчеты: в какую же сумму обойдется отдых в разгар сезона? Дорога на троих, проживание в двухместном номере c предоставлением дополнительного места для ребенка, трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение аквапарка всей семьей обойдется примерно в 650$ за неделю. Совсем недорого для отеля, где все под рукой, а за досуг детей и взрослых отвечают аниматоры.

Промониторив туристические агентства, мы были удивлены: туры в «Парадиз» продает только одна фирма в Гомеле — «Славия Тур». Если вы решите пойти по нашим стопам и на собственной шкуре протестировать отдых в Коблево, то милости просим на официальный сайт турфирмы.

