Песни до утра и без ограничений. «Европа» приглашает гомельчан в караоке всего за 10 рублей

Когда на город спускаются сумерки, одиночество разбавляет только любимая кошка, а предстоящая ночь не сулит ничего, кроме бессонницы, самое время строить планы приятного времяпрепровождения. Благо, в Гомеле развлекательных мест немало. Но мы не станем перечислять десятки возможных вариантов, а предложим место, где можно и себя показать, и на других посмотреть.
Речь идет о караоке «Рай» в культурно-развлекательном центре «Европа».
Бытует мнение, что уйти из караоке можно только с пустыми карманами,
ведь там «дерут» с клиента за каждую песню. На этом месте сделаем паузу и
откроем большой секрет — это неправда. В караоке «Рай» посетитель
платит только за вход и поет хоть всю ночь напролет без ограничений. К
слову, ценник тут весьма демократичный — всего 10 рублей за вход.
Среди клиентов «Рая» есть как матерые исполнители, так и любители
петь в душе. Однако это не мешает всем чувствовать себя комфортно и
раскрепощенно. Ночной досуг в компании лучших друзей, возможность
отрываться на танцполе и петь до утра — разве не это в человеческом
понимании и есть настоящий рай?
Коллекция песен велика и разнообразна. Будь вы поклонником
музыкальных новинок, или же любителем ретро, обязательно найдете
что-нибудь на свой вкус, а качественная аппаратура и звук сделают ваше
выступление незабываемым.
Удобный подъезд и бесплатная парковка — еще один неоспоримый плюс КРЦ
«Европа». Даже поздним вечером в выходной день вам не придется тратить
время на поиски свободного места для автомобиля.
Предусмотрена в «Рае» и возможность отдыхать большими шумными
компаниями. Свадьба, день рождения, корпоратив — караоке уместно на
любом мероприятии. Согласитесь, караоке на корпоративе раскроет завезу
тайны, продемонстрирует все таланты коллег и, несомненно, сблизит
коллектив. Помещение рассчитано на 50 посадочных мест.
Никакая домашняя караоке-система не сравнится с публичным
выступлением. Если до сих пор вы пели только в гордом одиночестве или
довольствовались выступлением в школьном хоре, то вас ждет невероятное
открытие: караоке в клубе — это совсем другое. Только тут вы сможете
петь во весь голос, собирать аплодисменты и получать истинное
удовольствие от любимого хобби.
Караоке «Рай» расположен на третьем этаже КРЦ «Европа» по адресу пл. Ленина, 2.
Режим работы: пятница — суббота с 19.00 до 05.00.
+375 (29) 155-77-77
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