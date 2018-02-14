Песни до утра и без ограничений. «Европа» приглашает гомельчан в караоке всего за 10 рублей

Когда на город спускаются сумерки, одиночество разбавляет только любимая кошка, а предстоящая ночь не сулит ничего, кроме бессонницы, самое время строить планы приятного времяпрепровождения. Благо, в Гомеле развлекательных мест немало. Но мы не станем перечислять десятки возможных вариантов, а предложим место, где можно и себя показать, и на других посмотреть.

Речь идет о караоке «Рай» в культурно-развлекательном центре «Европа».





Бытует мнение, что уйти из караоке можно только с пустыми карманами, ведь там «дерут» с клиента за каждую песню. На этом месте сделаем паузу и откроем большой секрет — это неправда. В караоке «Рай» посетитель платит только за вход и поет хоть всю ночь напролет без ограничений. К слову, ценник тут весьма демократичный — всего 10 рублей за вход.





Среди клиентов «Рая» есть как матерые исполнители, так и любители петь в душе. Однако это не мешает всем чувствовать себя комфортно и раскрепощенно. Ночной досуг в компании лучших друзей, возможность отрываться на танцполе и петь до утра — разве не это в человеческом понимании и есть настоящий рай?

Коллекция песен велика и разнообразна. Будь вы поклонником музыкальных новинок, или же любителем ретро, обязательно найдете что-нибудь на свой вкус, а качественная аппаратура и звук сделают ваше выступление незабываемым.





Удобный подъезд и бесплатная парковка — еще один неоспоримый плюс КРЦ «Европа». Даже поздним вечером в выходной день вам не придется тратить время на поиски свободного места для автомобиля.

Предусмотрена в «Рае» и возможность отдыхать большими шумными компаниями. Свадьба, день рождения, корпоратив — караоке уместно на любом мероприятии. Согласитесь, караоке на корпоративе раскроет завезу тайны, продемонстрирует все таланты коллег и, несомненно, сблизит коллектив. Помещение рассчитано на 50 посадочных мест.





Никакая домашняя караоке-система не сравнится с публичным выступлением. Если до сих пор вы пели только в гордом одиночестве или довольствовались выступлением в школьном хоре, то вас ждет невероятное открытие: караоке в клубе — это совсем другое. Только тут вы сможете петь во весь голос, собирать аплодисменты и получать истинное удовольствие от любимого хобби.

Караоке «Рай» расположен на третьем этаже КРЦ «Европа» по адресу пл. Ленина, 2.

Режим работы: пятница — суббота с 19.00 до 05.00.

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