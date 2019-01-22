Почти Vesta или не совсем? В каком случае новая Granta предпочтительнее

Узнаваемые фамильные черты нынче в моде. Вот и семейство LADA Granta получило внешность передка в стилистике X-Face от куда более популярной Vesta, cохранив доступный уровень цен. Новый дизайн явно пошел на пользу Granta и даже затмил весь остальной набор изменений в самой доступной линейке легковых автомобилей LADA.





На деле, список перемен в обновленной LADA Granta значительно шире, чем может показаться при внешнем знакомстве с автомобилем. Изменения есть и в салоне автомобиля, и под его капотом, и со стороны днища, так что внешность а-ля Vesta это еще и констатация того, что перед нами уже не прежняя Granta, а несколько иной автомобиль.

От LADA Vesta была взята стилистика оформления передка, внутри появились новая передняя панель с Х-мотивами, сиденье водителя с регулировкой по высоте, новый рычаг стояночного тормоза и новая панель приборов с живой оранжевой цветовой схемой.





Иным стало и оформление кормы у седана и лифтбека. В четырехдверной версии площадка под номерной знак перекочевала с заднего бампера на крышку багажника. У пятидверной — в нижней части заднего бампера появилась стильная черная вставка, добавившая облику лифтбека немного стремительности. Багажник Granta теперь открывается снаружи современной электрокнопкой.

Cтоимость LADA Granta в гомельском салоне на проспекте Космонавтов, 116, стартует с 14 400 рублей. И цена здесь — главный аргумент, т.к. в этом случае покупатель получает машину, похожую на Vesta, предлагаемую от 20 060 белорусских рублей.

5660 рублей — весомый аргумент. И именно на него, судя по всему, рассчитывает производитель, продляя жизнь Granta.





В Granta, на мой взгляд, есть лишь одна опция, с необходимостью которой нужно определиться до покупки нового авто. Это кондиционер. Если в нем есть острая необходимость, то стоимость машины возрастает с 14 400 рублей до 17 010 (в случае седана версии Classic с пакетом Start).

Но куда разумнее изучить наличие машин на складах у дилера и за акционные 16 400 рублей приобрести более практичный лифтбек в комплектации Classic Plus.





За эти деньги в машине будут и кондиционер, и центральный замок, и наружные зеркала с обогревом, и бортовой компьютер.

Покупать же обновленную LADA Granta в топовых комплектациях по ценам, сопоставимым с Vesta, имеет смысл лишь в том случае, если есть острая необходимость в машине с классической АКП.





Я же, взяв у дилера тестовый автомобиль, попытаюсь найти и оценить те перемены в Granta, которые остались на втором плане.

Начну, пожалуй, с лифта водительского кресла. За неимением регулировки рулевой колонки по вылету возвращение в Granta регулируемого по высоте сиденья водителя — несомненный плюс для автомобиля, равно как и новая конструкция самих сидений, которые стали жестче, но удобнее.





В целом знакомая панель, даже с учетом X-составляющей, бурных эмоций не вызывает. Новый щиток приборов с электронными шкалами и обилием пиктограмм обращает на себя больше внимания. Появление в машине системы ЭРА-Глонасс — скорее требование времени, а вот новый плафон освещения салона — пусть маленький, но вклад в повышение комфорта в автомобиле.

А еще у LADA Granta новое зеркало заднего вида и климат-контроль в версии Prestige.





В числе ключевых достоинств Prestige я также упомянул бы систему удержания курсовой устойчивости (ESC) и противобуксовочную систему (TCS). В регионах, где подобные машины пользуются стабильным спросом, это куда более веский аргумент.

Еще два новшества новой Granta, на которые не сразу обращаешь внимание, это спрятавшиеся под капот форсунки стеклоомывателя и замок багажника с электроприводом и кнопкой в районе подсветки заднего номерного знака.





Также у обновленной Granta теперь установлены шумопоглощающие и влагостойкие подкрылки в передних и задних колесных арках. Благодаря им шумоизоляция автомобиля стала лучше.

А под капотом завод установил резиновый уплотнитель, защищающий моторный отсек от попадания в него пыли и грязи.

Моторы на всех Granta тоже претерпели изменения. Теперь они, как говорят в народе, «безвтыковые» — в случае обрыва ремня ГРМ клапаны с поршнями в них встретиться не имеют ни единого шанса.





Став внешне схожей с Vesta и получив ряд изменений в салоне, под капотом и со стороны днища автомобиля, Granta сохранила свое основное преимущество — доступные цены.

В сегодняшних реалиях это далеко не последний аргумент для покупателей, которые хотят новый, гарантийный автомобиль по стоимости, не сильно отличающейся от продажи подержанной машины в возрасте 15-20 лет, коими изобилует белорусская земля.

Именно поэтому основную скрипку в семействе автомобилей LADA Granta наверняка сыграют наиболее доступные стартовые комплектации. Акционные цены на них начинаются сегодня с 14 400 рублей.

Выбрать новую Granta в наличии, а также пройти тест-драйв можно в автоцентрах LADA:

г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 33−30−30, (+375 44) 733−30−30

LADA.by

Павел АНДРЕЕВ