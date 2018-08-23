В тишине и в самом центре города. Летнее кафе «Европы» — удобное место, чтобы провести время

Летнее кафе КРЦ «Европа» разместилось в живописном месте Гомеля — городском парке. Согласитесь, гораздо приятнее смотреть на парковые аллеи и вековые деревья, чем вдыхать автомобильные выхлопы и слушать шум городских улиц. Более того, никто не будет заглядывать вам в тарелку, как это часто происходит на летних площадках кафе, которые расположены на тротуарах многолюдных улиц. Проделать всего несколько десятков шагов от входа в парк— отличный способ скрыться от городской суеты.





Прогуливаясь по парку, сюда можно зайти и утолить жажду. В летнем кафе впечатляющий выбор лимонадов и молочных коктейлей. Это очень кстати в жаркую пору года. Но не только напитки порадуют гостя кафе — здесь большой ассортимент пиццы, цены на которую начинаются от 9,5 рублей. Можно не только перекусить прямо в кафе, но заказать пиццу с собой навынос, чтобы, например, съесть ее на набережной у реки.









Цены в кафе доступные, а выбор блюд впечатляет: большой ассортимент фруктовых и мясных нарезок, холодных и горячих закусок, гарниров, и салатов. Например, форель с лимоном обойдется для вашего кошелька всего в 9,5 рублей, а карпаччо из говядины с сыром пармезан и лимоном можно заказать за 11,5 рублей. Летнее кафе «Европы» не пытается ошарашить своих гостей экзотикой — посетителей ждет привычная европейская кухня. На основное меню в кафе предусмотрена 20% скидка в будние дни с 12 до 16 часов.









Большой плюс летнего кафе — большая парковка на главной площади города. Если вы приедете сюда на личном авто, то вам не придется долго искать себе место для стоянки.









Летнее кафе работает с понедельника по четверг с 12:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье с 11:00 до 23:00.







