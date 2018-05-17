Откройте для себя лето 2018 с новинками ADIDAS!

В магазине ADIDAS в Гомеле по адресу проспект Ленина, 34 вы можете найти стильные кроссовки на любой вкус.

Не бойся жары в кроссовках Climacool.

Эти мужские кроссовки приятно охлаждают стопу во время бега. Технология Climacool обеспечивает максимальную вентиляцию, а продуманная подкладка отводит излишки влаги и дарит ощущение сухости.





У этих женских беговых кроссовок отличная вентиляция. Сетчатый верх с технологией Climacool охлаждает стопу на протяжении всей дистанции. Пяточный каркас обеспечивает надежную посадку, а упругая подошва Bounce амортизирует каждый шаг.









Вы любите бегать ? Мягкость и комфорт от старта для финиша вам подарят кроссовки Duramo 8.

Когда на каждое приземление и толчок подошва отзывается приятной мягкостью и пружинящим эффектом, тебе хочется, чтобы пробежка не заканчивалась. Эти беговые кроссовки с промежуточной подошвой Сloudfoam обеспечивают именно такие ощущения.





Бегите словно по облаку в этих мужских кроссовках для бега. Мягкая промежуточная подошва Сloudfoam обеспечивает отличную амортизацию и поглощает ударную нагрузку при каждом приземлении.





В этих женских беговых кроссовках верх сделан из крупной сетки и поэтому хорошо вентилирует стопу, а каркас из термополиуретана в средней части стопы предоставляет поддержку в ключевых зонах.





А вот еще одни легкие женские кроссовки для бега. Дышащий сетчатый верх дополнен литыми вставками для легкой поддержки. Прочная подошва не теряет своих свойств в течение долгого времени.





Вы не вылезаете из кроссовок целый день?

Тогда для мужчин подойдут кроссовки, вдохновленные обувью для трейлраннинга. Современные кроссовки для городских приключений. Верх из нейлона и резиновая подошва с функциональными вставками. Амортизация Сloudfoam для комфорта в течение всего дня.





Еще одна повседневная модель для мужчин. Эти аккуратные и современные мужские кроссовки в беговом стиле с облегающим сетчатым верхом. Ремешок с логотипом Аdidas на пятке и ультрамягкая подошва Cloudfoam.





Спортивные и женственные, легкие кроссовки для девушек на каждый день. Верх из двухцветной сетки с широким ремешком на пятке. Мягчайшие стелька и подошва Cloudfoam для безупречного комфорта в течение всего дня.





Еще одна модель для девушек на каждый день. Эти кроссовки вдохновлены природой и готовы к ритму улиц. Это современные женские кроссовки для городских приключений. Сетчатый верх в технологичном стиле. Амортизация cloudfoam для комфорта в течение всего дня.





Если вы поклонница фитнеса, то кроссовки Arianna обеспечат вам устойчивость и комфорт. Мягкая промежуточная подошва Сloudfoam поглощает ударную нагрузку, а передняя часть стопы предоставляет уверенность при движении в любом направлении. Продуманная подошва для плотного сцепления с поверхностью.





Мужские кроссовки для фитнеса обеспечат мягкость и комфорт для жестких тренировок. Верх из эластичной сетки обеспечивает легкую поддержку, а функциональная стелька — оптимальную вентиляцию. Промежуточная подошва Cloudfoam поглощает ударные нагрузки и дарит комфорт.





Приглашаем за покупками по адресу Гомель, проспект Ленина 34, время работы с 10.00 до 20.00. Тел: 80232 32-13-72.

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