Откройте для себя лето 2018 с новинками ADIDAS!

В магазине ADIDAS в Гомеле по адресу проспект Ленина, 34 вы можете найти стильные кроссовки на любой вкус.
Не бойся жары в кроссовках Climacool.
Эти мужские кроссовки приятно охлаждают стопу во время бега.
Технология Climacool обеспечивает максимальную вентиляцию, а продуманная
подкладка отводит излишки влаги и дарит ощущение сухости.
У этих женских беговых кроссовок отличная вентиляция. Сетчатый верх с
технологией Climacool охлаждает стопу на протяжении всей дистанции.
Пяточный каркас обеспечивает надежную посадку, а упругая подошва Bounce
амортизирует каждый шаг.
Вы любите бегать ? Мягкость и комфорт от старта для финиша вам подарят кроссовки Duramo 8.
Когда на каждое приземление и толчок подошва отзывается приятной
мягкостью и пружинящим эффектом, тебе хочется, чтобы пробежка не
заканчивалась. Эти беговые кроссовки с промежуточной подошвой Сloudfoam
обеспечивают именно такие ощущения.
Бегите словно по облаку в этих мужских кроссовках для бега. Мягкая
промежуточная подошва Сloudfoam обеспечивает отличную амортизацию и
поглощает ударную нагрузку при каждом приземлении.
В этих женских беговых кроссовках верх сделан из крупной сетки и
поэтому хорошо вентилирует стопу, а каркас из термополиуретана в средней
части стопы предоставляет поддержку в ключевых зонах.
А вот еще одни легкие женские кроссовки для бега. Дышащий сетчатый
верх дополнен литыми вставками для легкой поддержки. Прочная подошва не
теряет своих свойств в течение долгого времени.
Вы не вылезаете из кроссовок целый день?
Тогда для мужчин подойдут кроссовки, вдохновленные обувью для
трейлраннинга. Современные кроссовки для городских приключений. Верх из
нейлона и резиновая подошва с функциональными вставками. Амортизация
Сloudfoam для комфорта в течение всего дня.
Еще одна повседневная модель для мужчин. Эти аккуратные и современные
мужские кроссовки в беговом стиле с облегающим сетчатым верхом. Ремешок
с логотипом Аdidas на пятке и ультрамягкая подошва Cloudfoam.
Спортивные и женственные, легкие кроссовки для девушек на каждый
день. Верх из двухцветной сетки с широким ремешком на пятке. Мягчайшие
стелька и подошва Cloudfoam для безупречного комфорта в течение всего
дня.
Еще одна модель для девушек на каждый день. Эти кроссовки
вдохновлены природой и готовы к ритму улиц. Это современные женские
кроссовки для городских приключений. Сетчатый верх в технологичном
стиле. Амортизация cloudfoam для комфорта в течение всего дня.
Если вы поклонница фитнеса, то кроссовки Arianna обеспечат вам
устойчивость и комфорт. Мягкая промежуточная подошва Сloudfoam поглощает
ударную нагрузку, а передняя часть стопы предоставляет уверенность при
движении в любом направлении. Продуманная подошва для плотного сцепления
с поверхностью.
Мужские кроссовки для фитнеса обеспечат мягкость и комфорт для
жестких тренировок. Верх из эластичной сетки обеспечивает легкую
поддержку, а функциональная стелька — оптимальную вентиляцию.
Промежуточная подошва Cloudfoam поглощает ударные нагрузки и дарит
комфорт.
Приглашаем за покупками по адресу Гомель, проспект Ленина 34, время работы с 10.00 до 20.00. Тел: 80232 32-13-72.
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