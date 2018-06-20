В Гомеле с 21 июня будет организовано одностороннее движение по улице Красноармейской

  • 20 июня 2018, 13:20
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В 21 июня будет организовано одностороннее движение по улице Красноармейской на участке от улицы Карповича до областной библиотеки имени Ленина.

Об этом сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.


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Места: Гомель (22653)

Метки: Авто (5410)

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