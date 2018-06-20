В Гомеле с 21 июня будет организовано одностороннее движение по улице Красноармейской

Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский прибыл утром 20 июня на пленарное заседание к зданию регионального парламента верхом на коне по кличке Рак...

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Гостем приюта для кошек, который работает в американской Калифорнии, стал удивительный кот. Его нашел на улице один из местных жителей. У животного не было ошейника и чип...