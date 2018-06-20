Отца даже не знали, но будут ему платить. Пресс-секретарь Гомельского облсуда рассказала о делах, когда родители требуют от детей алименты

Сегодня никого не удивишь обязанностью родителей финансово обеспечивать своих детей до их совершеннолетия. Куда более редкое явление — когда решением суда взрослые дети обязаны платить алименты на содержание своих родителей. Как это работает, разбиралась корреспондент «Гомельскай праўды».

Спорная ситуация

В суде Советского района Гомеля рассматривалось гражданское дело по иску Антона Михайловича к своим детям, Карине и Святославу (имена изменены — прим. автора). Мужчина требовал средства на свое содержание и указал в заявлении, что имеет инвалидность и получает 163 рубля пенсии. При этом дети — индивидуальные предприниматели, которые вполне способны платить каждый по шесть базовых величин (147 рублей) в месяц — именно такую сумму запросил для себя нуждающийся истец.

В ответ сын и дочь предъявили встречный иск — об освобождении от обязанности по содержанию родителя. Как оказалось, то ли из скромности, то ли из стыда Антон Михайлович умолчал тот факт, что оставил семью еще в 1983 году, детей не навещал, их жизнью не интересовался, алименты платил нерегулярно и на протяжении 16 лет официально ни­где не работал, долгое время бомжевал, злоупотреблял спиртным, в общем, показал себя не самым лучшим папой. Святослав его даже не помнит, ведь впервые он увидел отца в зале суда. Карине в этом «повезло» больше, однако и она недоумевает, почему должна платить фактически чужому ей человеку.

Спорная ситуация? Еще бы. Суд удовлетворил иск отца частично и обязал детей выплачивать алименты — по две базовые величины (49 рублей) ежемесячно. Обиженные родственники были недовольны решением суда. Однако их кассационную жалобу оставили без удовлетворения. Почему? По букве закона.

Родительское право

Обязанность детей заботиться о родителях прописана в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье. На некоторую сумму из средств своих трудоспособных детей могут рассчитывать нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи граждане. Это пенсионеры, инвалиды I, II, а в отдельных случаях и III группы, которые не имеют достаточных средств к существованию и не в состоянии удовлетворить свои жизненно важные потребности.

При этом только в двух случаях предусмотрена возможность освобождения от обязанности по содержанию родителя: если суд установит, что родитель уклонялся от выполнения родительских обязанностей, и если гражданин лишен родительских прав.

Интересно, что суд определяет размер алиментов исходя из материального и семейного положения родителей и каждого из детей. При этом учитывает всех совершеннолетних детей истца и делит сумму ежемесячных выплат на каждого. Если же материальное или семейное положение истца или ответчика меняется, суд вправе изменить размер алиментов по иску заинтересованного лица.

Как рассказала пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова, в прошлом году в суды Гомельской области поступило девять исковых заявлений о взыскании средств на содержание родителя. Из них три было удовлетворено, два оставлено без рассмотрения, по одному делу истец отказался от иска, в удовлетворении трех исковых заявлений было отказано.

Адвокатская практика

— Наши граждане редко обращаются в суды с такими заявлениями: не тот менталитет, — считает заведующий юридической консультацией Центрального района Гомеля Галина Сосновская. — В белорусском обществе принято жить ради детей, отдавая им последнее. Мы так воспитаны, однако всё меняется, меняется и общество. Еще недавно чем-то далеким считалось составление брачных договоров, сегодня эта практика набирает обороты. Возможно, что-то похожее мы будем наблюдать и в делах о взыскании средств на содержание родителей с их взрослых детей.

В адвокатской практике Галины Сосновской таких гражданских дел было немного, но все эти дела кое-что объединяет: как правило, истцы были не лучшими родителями в свое время. Состояли в разводе с супругами, не поддерживали добрых отношений с детьми, не старались наладить собственную жизнь. Адвокат вспоминает яркий случай, когда выступала на стороне ответчиков. Отец требовал содержания с двух взрослых сыновей. Причем всю жизнь злоупотреблял спиртным и вследствие асоциального образа жизни получил травму, из-за которой стал инвалидом. В какой-то момент мужчину взяла к себе в дом сестра, привела в порядок, если так можно выразиться. Тогда-то он и вспомнил о том, что дал жизнь двум теперь уже взрослым мужчинам.

Мать, которая все эти годы поднимала сыновей одна, была опрошена в суде в качестве свидетеля со стороны ответчиков. Однако суд счел необходимым удовлетворить иск: мужчина не был лишен родительских прав и время от времени платил средства на содержание сыновей. И все-таки, хоть отцу и были назначены алименты, сумма их оказалась небольшой — всего одна базовая величина с каждого сына. Шикарно не проживешь.

— Как часто бывает, в таких ситуациях людям важна не столько материальная сторона вопроса, сколько принципиальная: хоть одну базовую, но выбью из противника! Так рассуждают истцы, — отмечает Галина Сосновская. — Участниками подобных гражданских дел становятся семьи, где нет взаимного понимания, взаимного уважения, но есть конфликт. Хорошо бы в разрешении таких споров применять медиацию, то есть практику досудебного примирения сторон.

Адвокат рассказала, как порой люди в погоне за собственными целями не видят очевидного. Пенсионерка, инвалид второй группы, подала иск о взыскании средств на собственное содержание с дочери, которая также имела инвалидность — по зрению, а еще и воспитывала несовершеннолетних детей. Причем истица не могла даже на секунду представить, что ее дочь может иметь материальное положение ничем не лучше ее самой. Что двигало матерью — неизвест­но. В итоге с учетом обстоятельств и всех представленных документов суд отказал в удовлетворении ее иска.

Однако далеко не все готовы полоскать свое грязное белье в судах, где задаются прямые вопросы и ожидаются конкретные ответы. Многих останавливает нежелание выставлять свою жизнь на обозрение.

— Помню, меня поразила реакция пенсионера, которого я консультировала по составлению искового заявления о взыскании алиментов, — рассказывает Галина Сосновская. — Мужчина жаловался на сына, который никак не помогает ни с лекарствами, ни с самыми необходимыми материальными благами. Он был настроен серьезно, пока я не сказала, что в случае удовлетворения иска на работу ответчика будет направлен исполнительный документ. Оказалось, сын работает директором крупного минского предприятия, а отцу не хотелось портить его репутацию. Составлять заявление он тогда не стал.

Встретимся в суде?

Несмотря на то что гражданские дела о взыскании алиментов на содержание родителей — явление редкое, все же адвокаты сходятся во мнении, что общество становится более просвещенным юридически. А учитывая, что сегодня мы живем в обществе с гипертрофированным инстинктом потребителя, не исключено, что число таких исков в будущем возрастет.

И пусть сегодня среди истцов чаще встречаются поздно опомнившиеся нерадивые родители, нет ничего предосудительного в таких гражданских делах. Хорошо, если дети поддержат родителей в старости. Ну а если нет — вполне возможно добиться финансовой поддержки через суд. Удовлетворит ли суд ваш иск и какова будет сумма вашего содержания в старости, зависит от того, как и каких детей вы вырастите. А может, и в суд не придется обращаться.