Криптовалюта, старая одежда и животные. Как и где гомельчанам можно получить помощь и помочь другим?

Далеко не всегда получить необходимую поддержку можно исключительно в государственных или благотворительных организациях. Когда нужна помощь, а обратиться некуда, на помощь приходят... сами гомельчане, которые стараются сделать жизнь друг друга более комфортной. «Сильные новости» поговорили с создателями пяти стартапов, которые помогают людям и где можно предложить свою помощь.

«Общество Гомель» — решение социальных проблем

Когда Артем Шапоров, создатель канала на ютубе «Общество Гомель», несколько лет назад столкнулся с декретом о тунеядстве, он решил — нужно бороться. С того момента гомельчанин помогает решать остро социальные проблемы вплоть до судебных разбирательств. К слову, сейчас на него грозится подать в суд Нина Стороженко — директор школы из скандальной истории про семью СОП и больную собаку.

Сейчас на ютуб-канале Артема более 8000 подписчиков, канал активно растет и развивается. Блогера узнают на улице, а количество просьб о помощи увеличивается с каждым месяцем.





«Стоит отметить, что я — не спасение от всех бед, я просто не боюсь вести с чиновниками диалог и добиваться итогов. Я делаю все, чтобы замалчивать и игнорировать нарушения власти не могли», — говорит о своей деятельности Артем Шапоров. Не так давно к нему пришло 150 обращений от граждан, которые Артем «выгрузил» начальникам горисполкома на стол и потребовал решения. «Если я беру на себя ответственность, то я выполняю обещания и делаю это абсолютно бесплатно. Поэтому мне доверяют», — утверждает блогер.





Некоторые вопросы, по словам Артема, можно решить и без ролика, и без публикации. Парня уже знают не только обычные горожане, но и представители власти. На его канале на ютубе можно найти все контакты и дополнительную информацию. Блогер не боится идти на разговор к чиновникам и добиваться от них решения острых вопросов. Он может помочь в решение серьезных задач даже в тех случаях, когда не знаешь, куда и к кому обращаться. К слову, Артему нужна помощь в съемке видео.

Приют для животных «Островок надежды»

Речицкий приют помощи для пострадавших животных «Островок помощи и надежды» — это место, где бездомных животные не только спасают, но и могут оставить жить навсегда. Одна из создателей приюта Наталья Ошека: «Наше семейное „хобби“ мы начали больше 10 лет назад. Сейчас в нашем приюте нашли свой шанс на новую жизнь около 150 животных. Наш приют — частный. У нас нет постоянных спонсоров. Государство нам не помогает. Мы занимаем территорию около 30 соток. И каждый год мы совершенствуемся как приют. Создаем еще более комфортные условия для жизни и реабилитации животных».





В первую очередь приют старается помочь тем, кого обычно сразу же усыпляют. Это животные-отказники и инвалиды. При этом звери попадают сюда по-разному: кого-то находят сами владельцы, других же приводят неравнодушные. В основном, это травмированные животные либо находящиеся при смерти.









«Каждое животное проходит у нас реабилитационный период. А потом адаптацию к новым условиям. Мы стараемся пристраивать всех, кто попадает к нам, но мало кто может рискнуть своим комфортом и взять, допустим, старую слепую собаку. Или трехлапую собаку. Или собаку-эпилептика. Поэтому с годами становится все сложнее и сложнее. Количество животных увеличивается. Ситуация с бездомными в стране не меняется, к большому сожалению. Мы не отдаем наших подопечных куда и кому попало. Мы стараемся ограждать их от новых возможностей быть брошенными или преданными. Поэтому мы отдаем собак и кошек под договор и ненавязчивый контроль. Мы всегда говорим: „С миру по нитке — нищему одежка“. Так и про нас. Люди привозят в приют еду или деньги. Кто-то с предприятий отдает отходы. Кто-то купит пару мешков корма. И так каждый месяц. Сейчас нам нужна еда и оплата ветеринарных услуг», — рассказывает Наталья Ошека.





Помощь для приюта актуальна 24/7 и 365 дней в году. Изо дня в день владельцы рассказывают в своих социальных сетях о жизни, проблемах, собачьих буднях, а также о том, чем можно помочь. Но самая больная тема— это еда. Чтобы животное хорошо восстанавливалось после операций, истощений и прочих болезней, оно должно хорошо и полезно питаться. С едой, к сожалению, всегда проблема.





Чтобы связаться с приютом, передать помощь, взять собаку или кота, достаточно позвонить Светлане +375293110495.

Социальные сети приюта: ВКонтакте, Одноклассники.

Цэнтр беларускай мовы

У Цэнтры беларускай мовы праходзяць розныя культурніцка-асветніцкія мерапрыемствы, сустрэчы, гурткі і імпрэзы. Пляцоўка была створаная Гомельскай гарадской арганізацыяй Грамадскага аб’яднання «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны».





Старшыня Рады Алеся Аўласевіч рассказвае: «Па пятніцах у нас праходзяць традыцыйныя кінапрагляды з абмеркаваннем, часта бываюць сямейныя кінапрагляды. Большасць фільмаў прэзентуецца ў першыню на беларускай мове. Таксама арганізацыя прадастаўляе бясплатна сваё памяшканне для сяброўскіх ініцыятыў і арганізацый, сярод якіх і паспяховыя праекты, і тыя, хто яшчэ зусім пачынае. Такая пляцоўка цудоўнае месца для таго, каб з карысцю бавіць свой вольны час, сустракацца з аднадумцамі, паспрабаваць нешта новае. Тут праходзяць размоўныя курсы англійскай мовы, дзе разам з ініцыятывай народнай адукацый „Актыўным Быць Файна“ можна папрактыкаваць мову, памаляваць на Арт-тэрапіі. Для студэнтаў зусім маладая ініцыятыва Freech праводзіць адукацыйныя сустрэчы па тэмах нефармальнай адукацыі, мовы варожасці. Гарадскія сходы ГДФ збіраюць жыхароў і разам спрабуюць абмеркаваць надзённыя праблемы. Для тых, хто любіць чытаць праходзяць літаратурныя сустрэчы ад кніжнага клуба 451F».













Так, любы жадаючы можа знайсці цікавыя мерапрыемствы для сябе і для сваіх дзетак, галоўнае — сачыце за раскладам Цэнтра. Гэта можна зрабіць на партале gomel.today у рубрыцы «Гарамадзянская супольнасць», расклад з’яўляецца ў панядзелак на сайце альбо ў сацыяльных сетках.

Існуе арганізацыя на добраахвотныя ахвяраванні, удзел у мерапрыемствах бясплатны.





«Op shop» — вторая жизнь для одежды

Благотворительный проект Op Shop — это история о том, как одежда находит новые любящие руки, а средства от ее продажи направляются на поддержку социальных, волонтерских и благотворительных проектов.





Кроме сбора вещей, проект предусматривает проведение благовечеринок, где у людей есть возможность познакомиться с проектом ближе: поучаствовать в различных мастер-классах, поиграть в игры и послушать полезные лекции. Еще одно направление проекта: организация разноформатных встреч с воспитанниками социально-педагогического центра в Гомеле.









Организаторы призывают гомельчан заглянуть в свои шкафы. Если вы видите там одежду, которая давно скучает, обращайтесь к ним: +37529 3602040 Александра, +37544 5441460 Оля и заходите в группы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram.

«DACO» — благотворительность на криптовалюте

DACO — это сервис для верификации некоммерческих криптовалютных сборов, где разработанный смарт-контракт позволяет гарантировать транзакцию собранных средств по назначению. Как это работает? Нуждающийся в помощи может обратиться или в НКО, или напрямую в сервис DACO. В обоих случаях необходимо заручиться поддержкой специалиста из НКО, который проверит документы и подтвердит сбор. Подтверждение сбора — это триггер, который запускает смарт-контракт непосредственно для сбора криптовалюты. В нем указаны необходимая сумма, описание её использования и данные всех участников — это фактически криптокошелёк с несколькими владельцами и алгоритмом использования собранных средств, который и гарантирует их использование по назначению или возврат в случае не состоявшегося сбора.









Один из создателей стартапа Игорь Евмушков рассказывает: «Мы разработали сайт для удобного информирования доноров обо всех заявленных сборах. НКО или нуждающийся в помощи в момент обращения к донору информируют его о том, что сбор организован посредством нашего сервиса. Доноры, обратившись на наш сайт, получат подтверждение того, что средства собираются не на личный кошелек, а на смарт-контракт, смогут проверить его атрибуты и сходный код. Важно, что они убедятся в том, что получатель средств — это организация, которая будет оказывать помощь тому, кто в ней нуждается (например, клиника, в случае сбора на операцию). Вся эта информация берется из сети Блокчейн, куда попадает со смарт-контракта DACO, что гарантирует её неизменность независимо от желания заинтересованных лиц. В нашем проекте мы используем технологию Блокчейн. Ведущая в мире исследовательская и консультационная компания Gartner считает стратегически важным для последующих поколений развитие данной технологии.

Наша цель — использовать такие преимущества технологии Блокчейн как транспарентность транзакций и построение новых общественных отношений без границ и излишнего внешнего регулирования».









К слову, попасть в проект пока можно только через НКО, но в будущем организаторы надеются, что каждый сможет заявить свой сбор самостоятельно.

Телефон +375447003377

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