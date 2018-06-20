«Сказали, что мой ребенок глупый». Гомельчанка, которой пригрозили СОП из-за того, что нетрудоустроена две недели, рассказала о своем конфликте с администрацией детсада

После того, как «Сильные новости» опубликовали информацию о безумном случае в Советском районе Гомеля, где молодой маме пригрозили постановкой на учет в СОП за отсутствие работы всего лишь в течение двух недель, этот случай получил в стране огромный резонанс.

Напомним, жительница Гомеля Наталя Белая получила письмо от администрации детсада № 160, куда записана ее дочь. В документе говорится, что педагоги установили в целом благоприятные условия для воспитания девочки, однако считают, что зафиксировали также и критерий потенциально опасной для ребенка ситуации — мать не работает с 18 мая. Само письмо, при этом, было датировано 5 июня. То есть, на момент его написания мать не была трудоустроена фактически всего лишь две недели.

О случае написали большинство белорусских СМИ. Не остались в стороне и государственные, приведя свою версию событий, которая, если коротко, сводится к следующему: да, одного лишь отсутствия трудоустройства в течение двух недель для СОП недостаточно, но угрозу педагоги видят в комплексе факторов. Среди них, например, то, что ребенок нерегулярно посещал детский сад, не принимал участие в мероприятиях. А еще, подчеркнули чиновники, очень важный момент: если мать девочки не работает, то за что они будут жить? В утешение официальные лица обещали заняться вопросом «трудоустройства матери».

Судя по информации, содержавшейся в письме, несмотря на отсутствие работы, ровным счетом никаких материальных или бытовых проблем семья не испытывает. И мать, Наталья Белая, объяснила — почему. В видеоролике, который опубликовал на канале «Общество Гомель» блогер Артем Шапоров она рассказывает о том, что, во-первых, имеет сбережения. Во-вторых (и это существенно) ее родная мать, бабушка девочки, уже довольно давно живет в Греции и имеет все возможности оказывать помощь. В-третьих, не остается в стороне и мужчина Натальи. Таким образом, источников средств у нее предостаточно. Вполне бытовая и обыденная ситуация, и большой вопрос — а надо ли насильно навязывать трудоустройство человеку, у которого в жизни и без излишней заботы госорганов все хорошо?

Тем не менее, по словам Натальи Белой, после ухода с предыдущего места работы она не собиралась и не собирается сидеть сложа руки и сейчас уже проходит практику на новом рабочем месте. Таким образом, кажется, вопрос с этим «критерием» выглядит искусственно раздутым.

Похоже, что Наталья разделяет мнение о том, что преследуют ее «из-за комплекса факторов», однако видит этот комплекс по-своему.

В частности, она рассказывает, что ее отношения с администрацией детского сада не заладились изначально. По рассказу матери, ее ребенок столкнулся с непедагогичным поведением работающего в учреждении дефектолога, которая опустилась до оскорблений, в результате чего эти занятия они перестали посещать.

Конфликт же с заведующей, говорит Наталья, разгорелся на почве вопросов питания. По ее словам, руководительница детсада настаивала на том, чтобы дочка съедала все порции до конца, грозя, что если та будет «плохо кушать», «надеть на голову кастрюлю». По словам Натальи, дошло до того, что пей пришлось писать письменное заявление, чтобы ребенка не заставляли доедать все порции до конца, поскольку она после этого может плохо себя чувствовать. Заявление это, впрочем, заведующая не подписала, сказав, что с питанием у девочки теперь все хорошо.

Более подробно версию происходящего с точки зрения Натальи Белой вы можете узнать из видеоролика. Мы ставим под сомнение обе представленных точки зрения, предпочитая думать, что правда находится где-то посередине, а читатели могут составить свое представление самостоятельно. Поэтому, для получения более полной информации, рекомендуем просмотреть ролик. В котором, к слову, фигурирует еще одна героиня наших сюжетов о СОП.