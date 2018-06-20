Рыболовные баталии на набережной Гомеля: «Кубок Восточного региона» по ловле рыбы фидером разыграли недавно в областном центре

Соревнования проходили в два этапа: первый — в субботу, второй — в воскресенье. Место проведения состязаний было выбрано самое что ни но есть рыбное: набережная городского парка.

Общее количество команд-участников — десять, по два человека в команде. Среди спортсменов были как профессионалы, так и любители. Сектор для ловли в каждой зоне, а их было две, определялся жеребьевкой, а все остальные составляющие успеха были в руках самих спортсменов. После каждого этапа рыболовы менялись зонами.









Беларусь — страна занимающая одно из ведущих мест в мире по рыболовному спорту, и недавняя победа наших рыболовов в чемпионате мира по фидерной ловле среди клубных команд, который проходил в Минске, тому подтверждение. Само присутствие на региональных соревнованиях чемпионов мира подогревало интерес не только спортсменов, но и зрителей. Особенно радовало, что среди именитых рыбаков-спортсменов есть гомельчане. Игорь Матюшков выступал на чемпионате в качестве спортсмена, а Александр Чындыр был помощником главного тренера.









На гомельскую набережную многие приходили посмотреть именно на работу чемпионов, «подглядеть» их секретные приемы, прикормки и насадки, оснастки. Были, конечно, и просто прогуливающиеся и не упустившие возможность, полюбоваться зрелищем вываживания крупной рыбы. А рыба была, и клевала она достаточно интенсивно в течение всех соревнований.









После первого дня соревнований каких-либо предсказаний никто делать не спешил. Ведь здесь такое дело: рыба, она сама себе на уме, сегодня клюет, а завтра нет. Тем не менее наши чемпионы были в первых строчках турнирной таблицы. Все ждали результатов воскресного этапа. И он оказался вполне предсказуем.

Первое место, с результатом 29310 грамм, заняла команда «Флагман-RS» в составе Игоря Матюшкова и Алексея Пугача. Второе — было за командой «IVVA-ГОМЕЛЬ». Владислав Седач и Александр Чындыр за два дня наловили 24110 грамм рыбы. Третий результат у Александра Дужика и Дениса Булахова, представителей команды «Днепряне» (результат — 22790 грамм). Как видим, наши чемпионы подтвердили высокий уровень мастерства. В личном зачете Игорь Матюшков тоже стал первым, с результатом 19050 грамм. Второй — Денис Булахов, наловивший 17090 грамм рыбы. На третьем месте Владислав Седач с уловом в 14580 грамм.









На этом летняя рыболовная жизнь Гомеля не заканчивается. Уже совсем скоро, а именно 22 — 24 июня на набережной пройдет традиционный фестиваль по фидерной ловле «Кубок Гомеля». И пусть их участникам повезет. Ни хвоста ни чешуи и до новых встреч на водоемах Гомельщины.