В Гомеле пропала 82-летняя бабушка

В Гомеле уже третьи сутки разыскивают пожилую женщину. В воскресенье днем пенсионерка вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Бабушка проживает по улице Урицкой. На вид ей 80-85 лет, рост около 160 см. Когда она уходила из квартиры, на ней был розовый платок, а в руках — полосатая матерчатая сумка. Женщина страдает кратковременным расстройством памяти.





Если вам известно что-либо о местонахождении женщины, просьба сообщить информацию по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.