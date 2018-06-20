В гомельском автобусе ребенку зажало ножку дверью. Какой была реакция пассажиров?

К счастью, судя по всему, все обошлось благополучно и серьезных травм девочка не получила. Однако то, что происходило в этот момент в салоне автобуса, заставляет как минимум задуматься.

Происшествие случилось днем 18-го июня в воскресенье. Описание инцидента и ситуации в целом в редакцию «Сильных новостей» читатель прислал только сегодня. Приводим его текст полностью.

«Днем в воскресенье я ехал в 18-м автобусе. Возле одной из дверей сидела маленькая девочка, на вид года 3-4, не больше. Это одиночное место прямо возле перегородки, отделяющей сиденье от двери. Мама сидела прямо сзади нее. Мне показалось, что она не могла взять девочку на руки и сидеть вместе — в ногах у нее был еще самокат и большой пакет с продуктами. Возможно, они на рынок ездили. В какой-то момент автобус буквально разрезал душераздирающий детский крик. Я, скажу честно, даже оцепенел, кажется, такая же реакция была у всех пассажиров, потому что никто не шевелился и не двигался с места. И тут одна женщина очень резко подскочила к двери и потянула ее на себя. Тут я понял, что дверью защемило ножку девочки. Это было сразу после остановки. Похоже, ребенок просунул ногу внизу в щель, там такой зазор между перегородкой, отделяющей сиденье от дверей, и полом. Девочка просунула ножку, и она попала в дверь.

Слезы и крик были жуткими, мама сразу забрала девочку к себе, все находились в шоке, мать пыталась успокоить дочь. Скажу честно, было немного не по себе, потому что непонятно было, как себя вести, понятно было, что надо чем-то помочь, а чем было совершенно непонятно, непонятно было и то, как серьезно травмирован ребенок.

Но вот что меня поразило, так это реакция окружающих. Перед тем, как это случилось, девочка играла с пластмассовым розовым телефоном. Так вот, один мужик, предпенсионного или пенсионного возраста, в такой-то момент принялся громко и внушительно высказывать свое отношение к современному миру: «Потому что надо меньше в телефонах сидеть, эти телефоны до добра не доведут» — и дальше в таком же духе. И это он про игрушечный пластиковый телефон маленькой девочки?! Серьезно?!

Не порадовала и кондуктор. Она, какое-никакое а должностное лицо, должна была что-то в этот момент предпринять. Но она остановилась возле матери, которая продолжала утешать девочку, и очень назидательно сказала совершенно, по-моему, бессмысленную в этой ситуации фразу: «В автобусах детям запрещено совать ноги в двери!», — и пошла дальше в салон.

К счастью, минут через 10 девочка успокоилась. Мама все продолжала трогать ее пальчики, проверяла, болит или нет. Девочка только всхлипывала, обнимала мать и повторяла, что она не совала ноги в двери специально (реакция на воспитательную речь кондукторши).

Возможно, вина матери в этом эпизоде действительно была. Может, можно было как-то по другому расположиться, чтобы иметь возможность внимательней следить за дочерью. Все это может быть, хотя я далек от осуждения этой скромно выглядевшей молодой женщины, увешанной ребенком, самокатом и мешком с продуктами.

Но реакция людей на несчастье, тем более, когда речь о маленькой девочке, мне кажется недопустимой. В беде человеку, а тут мы говорим про маленького человечка, нужна помощь. Надо решить проблему, убрать боль, потом можно говорить, воспитывать и наставлять. Я не понимаю, что это было? Это люди так пытаются повысить свое эго, демонстрируя, какие они правильные и идеальные на фоне неправильных других?

Я долго думал над этой ситуацией и решился написать — может, кто-то услышит. Я думаю, осуждение — это второе, что надо применять к окружающим. Первым должны быть отзывчивость, доброта, поддержка», — написал читатель «Сильных новостей».