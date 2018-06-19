Вынесен приговор по делу о коррупции в «Гомельских электрических сетях»

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о коррупционном преступлении в филиале «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Бывший замдиректора по капитальному строительству филиала признан виновным в неоднократном получении взятки. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности.

Второй фигурант — начальник ремонтно-строительного участка ООО «Анистройсервис» — признан виновным в даче взятки. Ему назначен штраф в размере 350 базовых величин, что соответствует Br8 тыс. 575.

Приговор в апелляционном порядке не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу.

В 2017 году бывший замдиректора как председатель временных конкурсных комиссий по выбору подрядных организаций для строительно-ремонтных работ на объектах филиала дважды получил в качестве взятки деньги от начальника строительного участка ООО «Анистройсервис». По материалам дела, взяткодатель таким образом благодарил должностное лицо за приглашение для участия в процедуре по выбору подрядной организации и заключение в интересах коммерческой структуры допсоглашений, которые увеличили объем работ и цену договора. Деньги передавались также за проведение первоочередных расчетов за выполненные работы.