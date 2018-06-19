Гомельские власти пошли на уступки женщинам, которые устроили голодовку, после письма Лукашенко

Чиновники отреагировали на протест 33-летней Елены Гринько и 48-летней Оксаны Филиппенко, которые через искусственно созданные коммунальные барьеры две недели держали голодовку. Они написали обращение к Александру Лукашенко с просьбой лишить их белорусского гражданства.

«Как только информация про обращение появилось в интернете, у нас за день побывали аж девять начальников: из администрации Новобелицкого района, городского и областного исполкомов, жилищно-коммунального предприятия и «Гомельэнергосбыта», — рассказали Елена и Оксана.

50 лет без капремонта

Чиновники уладили ситуацию и попросили не отправлять обращение к Лукашенко на лишение белорусского гражданства. Глава районной администрации Сергей Казачок и заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук вместе с подчиненными взялись срочно решить все вопросы.

«Не только со мной, со всеми другими жителями нашего дома № 14 на улице Урицкого "Гомельэнергосбыт" начал заключать договоры на индивидуальное энергообеспечение. Заменили электросчетчики. Коммунальщики обещают также сделать дому капитальный ремонт», — перечисляет положительные сдвиги Оксана Филипенко.





Елене Гринько власти разрешили доприватизировать подсобные помещения в квартире — кухню, ванную, туалет, коридор.

«Коммунальщики сейчас делают переоценку этих помещений, чтобы определить их остаточную стоимость. Дому нашему уже 51 год. Ранее местные власти предлагали мне выкупить эти помещения по коммерческой цене — за 18,7 тысяч рублей. Просто астрономическая сумма», — говорит Елена.

Протестную голодовку Елена Гринько и Оксана Филипенко держали с 24 мая по 6 июня. Добивались конкретных ответов на свои заявления, в том числе от помощника президента в регионе — инспектора Гомельской области Юрия Шулейко. Направили даже телеграмму на имя главы президентской администрации Натальи Кочановой, чтобы она повлияла на Шулейко, который за месяц не ответил на их заявления и пошел в отпуск.

Женщины в своих заявлениях говорили, что все жители дома оказались в опасной ситуации — он не имел капитального ремонта с момента постройки в 1967 году. Жилищно-коммунальная служба заменила электропроводку без технического проекта. Электроэнергия периодически исчезает. Люди боятся пожара.

Блок-секции вместо квартир





Ранее дом № 14 принадлежал железной дороге. Приняв его в городскую коммунальную собственность, власти сделали, по сути, общежитие, хотя в официальных ответах называют «жилым домом». При этом пишут в письмах не «квартиры», а «блоки-секции».

Жители не имели возможности заключить прямые договоры с энергетиками на обеспечение квартир электричеством, поскольку районное коммунальное предприятие сделала это от своего имени как для общежития. Соответственно, тарифы на электроэнергию были более высокие. По мнению голодающих, таким образом действовали коррупционные схемы пополнения доходов коммунальщиков и обогащения за счет горожан.

В ответ на телеграмму в администрацию Лукашенко женщины получили письмо, но не от помощника президента в регионе, а от заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева. Письмо чиновника выглядел обычной отпиской.

Елена и Оксана прекратили голодовку и подготовили обращение к Александру Лукашенко с просьбой лишить их белорусского гражданства, так как считали, что их права в Беларуси нарушаются.

«После этого городские чиновники и забегали, целыми делегациями посещали меня и Елену. Полагаю, испугались возможной реакции главы государства», — говорит Оксана Филипенко.

Впереди у женщин еще суды по расчетам за электроэнергию и получении официального разрешения на доприватизацию подсобных помещений.