В Любенском микрорайоне начинается строительство православной церкви

На улице Мележа возле Любенского озера появится церковь в честь Скитковской иконы Божьей матери, сообщает издание «Белка». В минувшие выходные место строительства освятил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, на территории установили деревянный крест.

Идея строительства церкви выносилась на общественное обсуждение в 2016 году. В администрацию Советского района тогда поступило 590 анкет, в том числе 15 коллективных. Против высказались четыре человека. Из-за близости храма к жилым домам участники обсуждения предложили убрать из проекта колокольню.













По мнению владыки, сегодня очень востребованы небольшие церкви, на 100-150 человек. На такое количество рассчитан и будущий храм. Приходить на службы прихожанам предложат до окончания стройки, как только обозначат границы земельного участка ограждением и установят вагончик.

Поддержать проект финансово взялся директор мотороремонтного завода Анатолий Коробач. За его личные средства на месте будущего храма установлен деревянный крест, разработан проект, оформлены согласования в различных инстанциях. Меценат и дальше планирует вкладывать деньги в строительство, у нового прихода средств пока крайне мало.

Разместится церковь на участке в 25 соток. Буквально на днях начнётся закладка фундамента. О сроках окончания строительства речи пока не ведётся, в планах на этот год — построить и закрыть цокольный этаж. Звонница проектом всё же предусмотрена, но устанавливать колокола там пока не будут.





— Сейчас перспектива появления под окнами храма нравится не всем. Но, возможно, со временем местные жители станут более благосклонно относиться к новой церкви. Поймут, что в церкви должны звонить колокола, хотя бы по утрам. Тогда можно будет полноценно оборудовать звонницу. Ведь колокольный звон — это красиво, — уточнил Анатолий Коробач.

Так как церковь займёт часть зелёной зоны, предприятия «Кирмаш» и «Красная гвоздика» провели оценку попадающих под снос деревьев.

— В зону застройки попали около 40 деревьев — липы, берёзы, клёны. Но это не значит, что все они будут удалены. Постараемся сохранить зелёные насаждения по максимуму, молодые деревца пересадим на территорию расположенного неподалеку парка выпускников. По окончании строительства рядом с храмом высадим новые деревья, — прокомментировал опасения местных жителей будущий настоятель церкви иерей Дмитрий (Загоруев).









Скитковская икона Божьей матери — древняя гомельская святыня 17 века, которая хранилась в монастыре в Терешковичах. По преданиям, икона была чудотворной. Утрачена в годы коммунистических гонений. До нашего времени дошло лишь чёрно-белое фото плохого качества, на котором она изображена.