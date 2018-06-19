Государство распродает часть площадей ювелирного завода «Кристалл» со скидкой до 80%

Государство решило продать часть площадей ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».

Одно из зданий на ул. Советской в Гомеле — это помещение ЗАО «Белгран», которое было присоединено к «Кристаллу» в 2013 году. По мнению государства, рыночная цена недвижимости — 334 тыс. рублей. Продавать готовы со скидкой 50%. Если не получится, то на повторных торгах могут снизить цену и на 80%.

Другой объект — цех на ул. Ильича. Его площадь — более 1,6 тыс. кв м. Цена — 330 тыс. рублей. На первоначальных торгах государство готово скинуть 20%, а в случае повторных — 50%.

Напомним, что гомельский «Кристалл» — на 100% государственная компания. Фактически она подведомственна Минфину. При этом с 2013 года гомельская «ювелирка» находится в списке привилегированных клиентов крупнейшей алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА».

В прошлом году у «Кристалла» просела выручка: с 161,6 млн рублей в 2016-м до 76,8 млн в 2017-м. При этом выручка по основному виду деятельности в минувшем году составила 59,4% общего объема (более 45,6 млн). От реэкспорта алмазного сырья компания получила свыше 20,5 млн (26,7% общей выручки).

Также с 2016 года немного уменьшился коллектив предприятия: с 713 до 679 человек.