ГАИ решила дожимать протоколами, но вмешалась прокуратура

Недавно мы рассказывали, как Гомельская ГАИ неожиданным образом утеряла вещественное доказательство — видеозапись, доказывавшую, по мнению сотрудников Госавтоинспекции, виновность водителя в непропуске пешехода.

После этой публикации в редакцию ABW.BY стали обращаться читатели, которые рассказывали о собственном опыте «взаимоотношений» с ГАИ г. Гомеля.

Истории разные, интересные и не очень, но одна из них достойна того, чтобы о ней знали. Потому что действующие лица и в предыдущей статье, и в этой истории те же, только автомобилисты разные. Но их объединяет одно — желание добиться правды любым путем.

О том, как Геннадий Филипенко из Гомеля боролся с незаконным, по его мнению, привлечением его к административной ответственности и о результатах такой борьбы — в этом материале.

Геннадий: «22 декабря 2017 года инспектор ГАИ Гомеля составил в отношении меня административный протокол по части 12 статьи 18.14 за непропуск пешехода. В тот день я на своем автомобиле поворачивал на перекрестке улицы Крестьянской и проспекта Ленина, проезжая через нерегулируемый пешеходный переход.





Поворачивая, вдалеке я видел автомобиль ГАИ, поэтому с особой тщательностью пропускал пешеходов и ждал, пока они не дойдут до противоположной части перехода. Как оказалось, этого не хватило, чтобы не попасть в поле зрения инспекторов, я был все же остановлен. Меня обвинили в непропуске пешехода и составили об этом протокол. С таким поворотом событий я не согласился и попросил предъявить доказательства, на что мне ответили, что имеется видеосъемка нарушения. Эту видеосъемку я посмотрел и с уверенностью хочу заявить, что на ней ровным счетом никакого правонарушения не зафиксировано. На рассмотрение дела об административном правонарушении я пришел в Гомельскую ГАИ 4 января 2018 года. Дело рассматривал заместитель начальника ГАИ майор милиции Чикезов В.Н. (он фигурировал в предыдущем материале ABW.BY. — Прим. авт.). Как я и предполагал, мои доводы не приняли во внимание и вынесли постановление о наложении взыскания в размере четырех базовых величин, то есть 98 рублей.





Я написал жалобу в вышестоящую ГАИ. Там с решением коллег согласились и постановление отменять не стали.





Скажу, что и на рассмотрении дела, и в жалобе, пытаясь доказать свою правоту, я всегда ссылался на требования ПДД. В соответствии с пунктом 100 Правил при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. Что такое «уступить дорогу», указано в пункте 2.76.

2.76. «Уступить дорогу (не иметь преимущества)» — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения.

И тут я задавал инспекторам резонный вопрос: как я мог вынудить пешехода изменить направление движения, если он меня уже прошел и находился на другой стороне дороги? Где очень важное доказательство — видеозапись? В протоколе об административном правонарушении о некой существующей записи правонарушения ни слова, графа, куда вписываются такие сведения для обеспечения административного процесса, пуста.

Забегая вперед, скажу, что правду в итоге я решил искать в органах прокуратуры, но пока не об этом.





Удивительнейшим образом в день вынесения постановления заместителем начальника ГАИ Чикезовым В.Н., а именно 4 января 2018 года, инспектор ДПС Кузьменко А.Е. решил еще раз привлечь меня к административной ответственности за якобы неправильную парковку и подверг взысканию в сумме 24,5 рубля.





По версии Гомельской ГАИ, мое нарушение выражалось в том, что в районе перекрестка улицы Трудовой и проспекта Ленина я припарковался с нарушением пункта 143.18 ПДД, то есть напротив ворот, за что ответственность установлена частью 1 статьи 18.22 КоАП РБ.





Такое внимание со стороны инспекторов к своей персоне я посчитал странным, но ничего не поделаешь. Пункт правил остановки и стоянки, которые я якобы нарушил, звучит так:

143.18. ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе ворот гаражей.

Что важно, припарковался я в зоне, где никаких ограничивающих знаков нет, и получилось так, что напротив оказалась калитка Гомельского драматического театра. Вот это место.





Для пешеходов там есть тротуар, я никому не мешал и не мог помешать. Как видно на фото, эту калитку нельзя отнести ни к служебным дверям магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы, ни к закрытым воротам, в том числе воротам гаражей.

Но инспектор ГАИ упорно называл калитку шириной около 70-80 сантиметров воротами. Ворота предполагают проезд транспорта. Интересно, на каком транспорте он сможет через них проехать? Я даже обратился к Толковому словарю Ожегова, где написано, что ворота — это проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. У «ворот» инспектора ГАИ створка всего одна, да и не «проезд» это, а проход. Я обратил внимание инспектора на схему движения ГУ «Гомельский облдрамтеатр», закрепленную на ограде.





Эта схема не предполагает движения транспортных средств через эти «ворота», это обычная калитка для пешеходов. Но данной схемы для инспектора оказалось недостаточно, у него имелось свое мнение на этот счет.

В общем, за один день я получил сразу несколько «непередаваемых» ощущений от общения с гомельскими инспекторами ГАИ.

Теперь о борьбе за справедливость. Бороться за правду бояться не стоит. Вода камень точит, как говорится. Не найдя взаимопонимания в правоохранительных органах, я решил обратиться в органы прокуратуры. На оба постановления Гомельской ГАИ я подал жалобы. «Ворот» в нарушении правил парковки прокуратура не разглядела.





Таким образом в моих действиях никакого состава правонарушения не усмотрели, но я уже уплатил штраф. Несмотря на то что базовая величина не имеет для меня принципиального значения, я все равно решил идти до конца и дошел. Из ГАИ пришел такой вот ответ:





Что касается моей виновности за непропуск пешехода по постановлению заместителя начальника ГАИ Чикезова В.Н., то прокуратура с его мнением не согласилась, назвав вынесенное решение незаконным.





К слову, суд этот протест уже рассмотрел и встал на сторону инспекторов ГАИ, оставив их решение в силе. Но городская прокуратура в мае внесла представление в прокуратуру области для отмены постановления ГАИ на вышестоящем уровне.

Что я хочу сказать в итоге? Что бороться нужно. Это дает конкретный результат и, что самое главное, учит инспекторов ГАИ принимать законные решения".