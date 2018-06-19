Видеофакт: в микрорайоне Западный сгорело авто

  • 19 июня 2018, 13:10
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Припаркованный «Фольксваген Пассат» загорелся в одном из дворов в Западном.

ЧП случилось 18 июня около 10 часов вечера.


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