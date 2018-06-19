В кинотеатре Калинина у 4-летнего мальчишки застрял палец в подстаканнике, помогали спасатели

Вчера днем спасателям пришлось ехать в кинотеатр имени Калинина. Однако им было не до развлечений, понадобилась помощь 4-летнему ребенку.

Мальчик смотрел мультфильм, но так увлекся, что нечаянно засунул палец в пластиковый подстаканник и выбраться из ловушки самостоятельно не смог.





Спасатели быстро оказали помощь: они освободили детский палец с помощью кусачек.

Ребенок в медицинской помощи не нуждался, сообщили в ведомстве.







