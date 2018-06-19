В Гомеле на День молодёжи не будут продавать алкоголь

  • 19 июня 2018, 11:39
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В Гомеле в воскресенье не будут продавать алкоголь. Об этом сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома.

Запрет на розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом пройдёт с 8.00 24 июня до 8.00 25 июня. Это связано с проведением в городе праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи.


Гомельские ведомости
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Места: Гомель (22635)

Метки: Общество (30424)

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