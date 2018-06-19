В Гомеле двух абитуриентов удалили с ЦТ по математике за мобильные телефоны

С ЦТ по математике за пользование мобильными телефонами удалили двух человек, рассказал директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

По информации БелТА, оба удаления случились в Гомельской области. Поступающие пронесли на тестирование мобильные телефоны. Теперь возможность сдать математику у них появится только в 2019 году. С экзамена по обществоведению были удалены три человека. Одного также застукали с мобильным телефоном. А двое других абитуриентов нарушили процедуру проведения централизованного тестирования, что, скорее всего, значит — переговаривались.

Точная дата опубликования первых результатов испытаний до сих пор остается неизвестной. Как отметил Юрий Миксюк, на обработку ответов необходимо 10–12 дней. Это большая ответственность, поэтому результаты проверяются по несколько раз. Свои баллы можно будет узнать, подписавшись на рассылку СМС-сообщений, или в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

Следующий предмет централизованного тестирования, который сдадут абитуриенты, — биология. Испытание пройдет в среду, 20 июня.