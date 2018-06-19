В Гомеле ГАИ и Красный Крест проведут акцию «Внимание — жара»

  • 19 июня 2018, 11:28
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Гомельского облисполкома и областная организация Белорусского общества Красного Креста проведут сегодня в Гомеле совместную акцию «Внимание — жара», сообщили корреспонденту БелТА в отделе агитации и пропаганды областной Госавтоинспекции.

Акция начнется на площади Восстания в 14.00. Инспекторы дорожно-патрульной службы будут интересоваться самочувствием водителей и их пассажиров. Вместе со специалистами организации Красного Креста госавтоинспекторы дадут автолюбителям советы, как избежать аварийных ситуаций в условиях высоких температурных режимов, и вручат наглядную агитацию. Все желающие смогут измерить артериальное давление, а каждый водитель получит питьевую воду и информационные материалы по оказанию первой помощи.

Главная цель профилактической акции — напомнить водителям, что в жару следует внимательнее относиться к собственному здоровью и самочувствию, ведь это может сказаться на безопасности движения в целом.


БелТА
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Места: Гомель (22634)

Метки: Авто (5405)

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