«Вызвал милицию, самого же и забрали». В Новобелице кто-то скинул с высотки домашнюю собаку, а задержали владельца «Сильных новостей»

Минувшей ночью в Новобелицком районе произошло ЧП. Неизвестные сбросили с верхних этажей высотного дома домашнюю собаку в ошейнике. Животное разбилось насмерть. Жильцы дома вызвали милицию, на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета. Однако этим события бурной ночи не ограничились.

Происшествие

Примерно в 22.30 18-го июня во дворе одного из высотных домов в Новобелице раздался громкий хлопок. Многие жители выглянули в окна — ранее здесь уже случались суициды. Однако их глазам в этот раз предстал не человек. На асфальте возле подъезда лежало тело собаки. Собаки, которую все жильцы дома много раз видели и хорошо знали.

У пса на шее был ошейник. Понятно было, что совершить суицид животное не могло и случившееся — дело рук человека. Однако кто это сделал оставалось под большим вопросом. В районе «Кристалла» у жильцов есть странный обычай — домашние собаки, с ошейниками и медальонами постоянно гуляют на улице... самостоятельно, без хозяев. Их, как правило, все знают, пускают в подъезд и лифт, когда животные идут домой, но особого присмотра за ними нет. В итоге, кому-то захотелось развлечься таким странным, если не сказать больше, способом — сбросить с высотного дома симпатичного и безобидного пса.





Жильцы и милиция

Во дворе практически мгновенно собралась группа местных жителей в количестве примерно около десяти человек. Сразу же была вызвана милиция. Люди горячились, все были на нервах. Спустя несколько минут приехал наряд, дежурный участковый. Позже, уже ночью, на место происшествия прибыли следователи СК.

«Он по необходимости вышел!» — история одного конфликта

Так случилось, что в этом же доме проживает и учредитель сайта «Сильные новости», директор Учреждения «Центр регионального развития ГДФ», Петр Кузнецов. Собственно говоря, именно он и вызвал милицию с телефона своей гражданской жены — в спешке выбежал на улицу в домашней одежде.

«Когда это случилось, мы уже легли спать. До этого мы с другом пили виски и смотрели футбол — Чемпионат мира. Потом разошлись, и я собирался отдыхать. Когда услышал хлопок, сразу посмотрел в окно. Здесь уже случались суициды, место такое... не очень спокойное», — рассказал Петр Кузнецов.

Сразу после приезда милиции возник конфликт. «Поведение сотрудника, который назвал себя дежурным участковым, было, мягко говоря, не очень корректным. Он подошел к людям с сигаретой на губе, знаете, как у волка в "Ну, погоди!". Сразу сказал убрать камеры, хотя это разрешено всеми законами. При этом случившееся его мало интересовало — его жена, судя по всему, в это время пыталась что-то сделать с программой Skype и у нее не очень получалось, участковый постоянно консультировал ее по телефону, типа, нажми правую кнопку, а вот там, видишь, есть микрофончик и так далее».

Петр признает, что в этот момент был нетрезв, однако никаких законов при этом не нарушал. «Я сделал замечание милиционеру, что он курит, когда рядом женщины, и смеется, так, будто происходит что-то смешное, когда все вокруг на нервах», — рассказал Кузнецов. В ответ от него сначала потребовали убрать камеру, а потом и вовсе — задержали и увезли.

Причиной задержания милиционеры назвали «появление в нетрезвом виде в общественном месте», то бишь, во дворе.

Жильцы дома возмутились этими действиями. «Он по необходимости вышел!», — заявила сотрудникам милиции одна из женщин. Сам Петр объяснил свое появление на улице таким образом: «Случилось ЧП, это совершенно понятно, случай явно хулиганского характера. Тут же собрались женщины, подростки, а те, кто совершил насилие, где-то рядом, все могло произойти — так что, надо сидеть на балконе и смотреть?».

«Дома надо сидеть!»

Задерживали Кузнецова с применением силовых приемов трое милиционеров, отобрали мобильный телефон, откуда впоследствии удалили все снимки. Отвезли в Новобелицкий РОВД.

«Меня поразила логика милиционеров. Когда я спросил, а что, если выпил с другом под футбол, и у тебя во дворе происходит преступление, связанное с насилием, нельзя пытаться этому помешать, потому что тебя же потом обвинят, что ты вышел из квартиры с алкоголем в крови, мне ответили: "Дома надо сидеть!". Я спросил, то есть, не надо ни пытаться препятствовать, участвовать? Повторяют одно: "Дома надо сидеть!". Я вспомнил, как в 00-х годах вступился в автобусе за беременную женщину, которой не нравилось, что пятеро пьяных хулиганов курят внутри, они доехали со мной до моей остановки, вышли, пришлось с ними подраться и меня ударили ножом. В прошлом году в ноябре мы с товарищем здесь же, в Новобелице, спасали старушку, которая, явно не в себе и прикрытая лишь простыней, ходила по улице при нулевой температуре в три часа ночи — тоже дома надо было сидеть? Было еще огромное количество случаев, когда приходилось вмешиваться и принимать какое-то участие, но участковый Новобелицкого района считает, что так делать не нужно, нужно сидеть дома».

«Знаю имя лишь одного милиционера, который, как оказалось, ходил со мной в группу в детском саду». Никто не представился, все были без бейджиков

Петр Кузнецов при этом отмечает, что на его требования представиться, ни один из сотрудников не среагировал, все остались инкогнито. Ни у одного из них также не было на груди бейджика со званием и фамилией.

«Один милиционер меня узнал, после этого его узнал и я. Мы с ним ходили вместе в группу в детском саду, его фото есть у меня в альбоме — хороший такой мальчик в бабочке. Не хочу его называть, потому что он вел себя вполне адекватно. Ну, приказ выполнял...», — рассказывает Петр Кузнецов.

Алкоголь в крови

Задержанный с самого начала не отрицал, что в этот вечер употреблял алкоголь, и, можно сказать, немало: виски — крепкий напиток.

«Очень интересно меня возили Сначала привезли в Новобелицкий РОВД. Там просидели час в холле, и оттуда почему-то решили перевезти в опорный пункт на Жемчужной. Там участковый взялся составлять на меня протокол. Ему дважды кто-то звонил, и тот отвечал в трубку: "Да подпишет, никуда не денется, а то поедет на освидетельствование!". Однако когда он начал записывать мои пояснения, то неожиданно психанул, бросил свой протокол, не дописав, выписал направление и сказал: "Мне он больше не нужен". После этого меня отвезли на освидетельствование, зафиксировали промилле в крови и привезли домой в половине четвертого ночи», — рассказывает о своих злоключениях основатель «Сильных новостей».

***

Уже сегодня утром на месте работала следственная группа уголовного розыска Новобелицкого района. Сотрудники милиции опрашивали жильцов, вели себя крайне корректно, по их поведению было видно, что собак они любят и произошедшее задело их за живое. Хочется верить, что не для всех милиционеров нашей страны парадигма поведения «Сидеть дома» — краеугольный камень морали. И подобное поведение характерно лишь единичным сотрудникам на должностях, не крупнее участкового.