Гомельчанин-альфонс выманивал деньги у доверчивых женщин. В паре с ним работала его мать

39-летний гомельчанин успешно «разводил» женщин на деньги из Гомельской, Витебской и Могилевской областей.

Чтобы обаять своих жертв, аферист рассказывал, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Москве и Киеве, квартирами в Киеве и Гомеле, сообщает «СБ Беларусь сегодня». Для выманивания денег «ухажер» использовал разные методики — например, обещал подарить автомобиль. Но в автосалоне внезапно открывалось, что у него не хватает средств для покупки, и он просил жертву добавить недостающие деньги. Гомельчанин активно брал деньги «в долг» у своих дам. Женщины отдавали последние сбережения и даже брали ради него кредиты.

Преступник работал в паре с матерью. Женщина не отставала от сына: к примеру, она могла сообщить женщине печальное обстоятельство, что ее внучка (дочь мужчины от первого брака) больна раком и ей срочно необходимы деньги на лечение.

В общей сложности преступное семейство выманило у доверчивых белорусок около 85 тысяч долларов. Мужчину осудили на 8 лет в колонии строгого режима с конфискацией имущества, его мать суд приговорил к 6 годам колонии общего режима.