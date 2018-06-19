Пока пенсионерка возвращала найденный кошелек владельцу, в отношении нее возбудили уголовное дело за кражу

В неприятную для себя историю попала пожилая гомельчанка. Еще бы, против нее было возбуждено уголовное дело по факту кражи. И это при том, что её то, кражи, в её понимании, как бы совсем и не было.

Банальная, вроде как, ситуация. 31 мая около 8 часов вечера в милицию обратился 78-летний дедушка. В одном из сетевых магазинов на проспекте Октября областного центра он в корзине забыл свой кошелек. Прибывшим милиционерам поведал, что в нем находилось 100 рублей, документы на автомобиль и паспорт. Оперативники Советского РОВД г.Гомеля первым делом отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Из них и стало ясно, что забытый кошелек забрала пожилая женщина.

Понятное дело, что были предприняты меры по розыску гражданки. Спустя пару недель её личность была установлена и сотрудники прибыли в квартиру для получения объяснений. Надо сказать, что удивлению 73-летней пенсионерки не было предела. Известие о том, что она совершила кражу, и в отношении её возбуждено уголовное дело, повергло её сначала в шок, а потом и искреннее негодование.

Как оказалось, женщина, когда нашла кошелек, из документов узнала адрес проживания хозяина «потеряшки». Благо проживал он в этом же районе. И пенсионерка решила вернуть пропажу самостоятельно. Вот только сразу отдать находку не получилось — хозяин банально отсутствовал дома. Тогда она нашла через соседей телефон мужчины. Созвонившись с ним поздно вечером того же дня, договорились встретиться около магазина, где кошелёк в целости и сохранности и был возвращен владельцу.

Мужчина, видимо на радостях, либо по другой причине, об этом правоохранителей не проинформировал. Следственные органы по факту кражи возбудили уголовное дело — признаки то все были... Оперативники тоже свой «хлеб» отработали, женщину нашли... Которая, как оказалось, ничего и не крала, а вполне так порядочно искала хозяина и вернула забытое. Дедушка, кстати, подтвердил, что так все и было. Получается, уголовное дело надо прекращать. Ведь уже ясно, что в действиях гомельчанки умысел на совершение кражи отсутствовал.

Начальник УОПП УВД полковник милиции Марат Файзуллин напоминает, что в подобных ситуациях лучше такие находки отдать владельцу или официальному представителю торговой точки. Если нашли в транспорте, отдайте водителю или кондуктору. Случаются находки и на улице, и на остановках общественного транспорта.