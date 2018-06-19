Гомельчанин совершил суицид на рабочем месте

Трагедия произошла вчера в одной из школ Советского района Гомеля. Рабочий по комплексной уборке здания найден повешенным в подвальном помещении, сообщает городской журнал «Белка».

По одной из версий, 61-летний мужчина наложил на себя руки в конце рабочего дня. Прибывшие к месту происшествия медики констатировали смерть.

Что заставило мужчину пойти на крайний шаг, неизвестно. Предсмертной записки он не оставил. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.