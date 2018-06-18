В Гомеле разыскивают мужчину, который на четвереньках переползал проезжую часть и знаками просил уступить ему дорогу

  • 18 июня 2018, 16:23
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В четверг, 14 мая, водителям, проезжавшим мимо «Гомсельмаша», довелось повстречать довольно необычного пассажира: мужчина переползал дорогу на четвереньках.

По всей видимости, мужчина принял на грудь лишнего и был не в состоянии стоять на ногах. Переползая дорогу на четвереньках, он подавал знаки водителям с просьбой пропустить его.

Стоит отдать должное автолюбителям: несмотря на довольно оживленное движение, гомельчанину удалось благополучно пересечь проезжую часть. А вот праваохранительные органы не намерены спускать с рук данное нарушение. Мужчину разыскивает милиция.

Если вы можете помочь в установлении личности данного человека, просьба сообщить информацию по телефону 68-44-44.


gomel.today
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Места: Гомель (22626)

Метки: Авто (5404), Происшествия (12102), Шапито (496)

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