24 июня в Гомеле отметят День молодежи

  • 18 июня 2018, 16:14
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Для гомельчан будут организованы различные концерты, тематические выставки, спортивные состязания, конкурсы, игровые программы. Также торжественные мероприятия пройдут во всех районах области.



Гомельская правда
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Места: Гомель (22626)

Метки: Афиша (1918)

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