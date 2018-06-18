Пальцы «задело» или «оторвало»? Подробности ЧП на гомельском предприятии

В пятницу 15 июня «Сильные новости» сообщали о ЧП на УП «Формация».

По сообщениям сотрудников предприятия, во время рабочей смены там столярным станком оторвало пальцы на обеих руках сотрудника 1963 года рождения. Было известно также, что гомельчанин потерял второй палец на левой руке и три пальца на кисти правой.

Чуть позднее с комментарием в газете «Гомельские ведомости» выступил инженер по охране труда УП «Фармация» Вячеслав Гордеенко, который категорически заявил, что пальцы станком лишь «задело», и подчеркнул — «не отрезало и не оторвало». По его словам, которые растиражировали некоторые СМИ, рабочий лишь «получил травму».

Для того, чтобы установить истину, в понедельник мы предприняли некоторые усилия, чтобы найти информацию непосредственно у медиков. И вот что удалось выяснить.

Сразу после ЧП рабочий был доставлен в Гомельскую городскую клиническую больницу № 1.

И доставлен он туда был не с формулировкой «задело», а с вполне конкретным диагнозом: «Травматический отрыв 2 пальца левой кисти на уровне средней фаланги, отрыв 2-5 пальцев на правой кисти на уровне дистальных фаланг».

Мы, конечно, не видели рук рабочего воочию. Возможно, то, что врачи называют «травматическим отрывом», на самом деле является лишь «травмой» после того, как пальцы «задело». Однако вероятность того, что «травматический отрыв» — это именно отрыв и есть, кажется куда более возможной.