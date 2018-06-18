Попытка № 2. Легендарный детский лагерь «Чайка» под Гомелем снова выставлен на торги

Легендарный лагерь «Чайка», принадлежащий строительному тресту № 14, закрыт и продается. Информация об этом размещена на сайте организатора торгов — Гомельского филиала «БелЮрОбеспечение».





Лагерь находится возле деревни Прибор, в живописном месте. Еще пару лет назад он принимал детей, но теперь здесь только сторож и птицы.









Это уже вторая попытка продать лагерь стройтреста. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести лот. На этот раз цену снизили на 20%: за все объекты лагеря — а это десятки капитальных построек и беседок — просят 807 тысяч рублей. Аукцион назначен на 5 июля.