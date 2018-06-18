Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 18 июня 2018, 13:15
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 18 июня по 1 июля.

Дата

Время

Дорога

Км+м, контролируемое направление



18.06.18

07.00-20.00

Н-4090

4 км.

(2 направления)

 

М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


19.06.18

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

77 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)


20.06.18

07.00-20.00

Н-4090

4 км.

(2 направления)


М-10

83 км.

(2 направления)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


21.06.18

07.00-20.00

М-10

177 км.

(2 направления)

 

М-10

77 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-8

343 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


22.06.18

07.00-20.00

Н-4090

11 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


 

 

23.06.18

 

 

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Р-82

124 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


24.06.18

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)

 

250 км.

(на Минск)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


М-8

343 км.

(2 направления)


25.06.18

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


Н-4090

11 км.

(2 направления)


26.06.18

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)

 

Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


27.06.18

07.00-20.00

М-10

83 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


Н-4090

4 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


28.06.18

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-8

343 км.

(2 направления)

 

М-10

77 км.

(2 направления)

 

Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-8

343 км.

(2 направления)


29.06.18

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

 

291 км.

(на Минск)

 

Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)

 

М-10

177 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


30.06.18

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


Р-82

124 км.

(2 направления)


Подъезд к г.Гомель от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

77 км.

(2 направления)


01.07.18

07.00-20.00

М-8

343 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомель от М-8

5 км.

(2 направления)


Н-4090

4 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


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