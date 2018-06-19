Специальные условия приобретения Volkswagen для такси

Марка Volkswagen предлагает своим партнерам надежные автомобили с высокой остаточной стоимостью и низкой стоимостью владения.

Volkswagen Polo несомненно оценят те, для кого автомобиль — способ заработка, а не только средство передвижения. Этот автомобиль идеально подходит для того, чтобы стать верным другом и помощником в ведении бизнеса в сфере пассажирских перевозок. Почему?

Крепкие и эргономичные сиденья, отличная проходимость благодаря клиренсу 17 см, с которым не страшны ни разъезженные выбоины, ни глубокие колеи, багажник объемом 460 л, вмещающий чемоданы целой семьи, улетающей в отпуск, — каждая деталь этого автомобиля создана для того, чтобы Вы получали удовольствие от Вашей работы, а Ваши пассажиры ощущали безусловный немецкий комфорт и с уважением посматривали в Вашу сторону.

Volkswagen Polo прост в обслуживании, а расход топлива Вас и вовсе удивит! Расход топлива в смешанном режиме всего 5,7 л/100км.

Добавьте сюда высокую остаточную стоимость при последующей продаже, возможность отдать подержанный автомобиль в зачет по системе Trade-in. Приобретение Volkswagen Polo седан станет выгодной инвестицией в развитие собственного бизнеса.





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