Речка, парк и улыбки. Позитивная подборка детских фото гомельчан из Инстаграма gomel.today и новый флешмоб

Нежные, трогательные и летние фото детей на протяжении недели публиковали в своих аккаунтах в Инстаграме гомельчане. Флешмобы «Сильных новостей» набирают популярность!

Создавайте тематические снимки, размещайте их в своем аккаунте в Инстаграме и ставьте нужные хэштеги. Мы опубликуем лучшие снимки на странице gomel.today и продублируем на сайте! И, конечно же, не забывайте следить за «Сильными новостями»!

Тема этой недели — коты. Что нужно сделать?

1. Сфотографировать своего любимого питомца.

2. Разместить фотографию в своем акаунте в Инстаграме.

3. Добавить #GomelTodayСat и отметить на фото @gomeltoday.

4. Следить за нашими новостями.

Отличного вам лета и ярких снимков!

А пока посмотрите, какие чудесные фото публиковали гомельчане!



