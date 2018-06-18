Мурашки по коже. Видео отселенной белорусской части чернобыльской зоны с дрона

  • 18 июня 2018, 11:15
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Как цветущий некогда край превратился в пустыню.

Видеозапись части белорусского Полесья, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС и впоследствии отселенной, опубликована в Youtube-аккаунте белорусской службы Радио «Свобода». Сегодня там зона отчуждения, бОльшая часть которой находится в Гомельской области.

Заброшенные дома и хозяйства, пустые школы, ржавеющие баржи. Очень наглядно о том, как цветущий некогда край, в результате человеческой халатности, может превратиться в пустыню.


gomel.today
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Метки: Общество (30413), Область (5619)

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