Мурашки по коже. Видео отселенной белорусской части чернобыльской зоны с дрона

Как цветущий некогда край превратился в пустыню.

Видеозапись части белорусского Полесья, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС и впоследствии отселенной, опубликована в Youtube-аккаунте белорусской службы Радио «Свобода». Сегодня там зона отчуждения, бОльшая часть которой находится в Гомельской области.

Заброшенные дома и хозяйства, пустые школы, ржавеющие баржи. Очень наглядно о том, как цветущий некогда край, в результате человеческой халатности, может превратиться в пустыню.