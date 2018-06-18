В Гомеле «МАЗ» сбил пешехода, который потерял равновесие и упал на автобус

  • 18 июня 2018, 10:53
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Вчера примерно в 18.50 на остановке «Универсам Облторгсоюз» произошло ДТП: 29-летний водитель сбил пешехода.

В УВД Гомельского облсисполкома сообщили подробности аварии. После того, как водитель закрыл двери и начал движение, 68-летний пешеход, находившийся в тот момент на тротуаре, потерял равновесие и упал на автобус.

Пожилой мужчина получил травмы и госпитализирован.



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Места: Гомель (22623)

Метки: Авто (5402), Происшествия (12098)

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