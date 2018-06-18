Погода в Гомеле на неделю. С переменным успехом

Предстоящая неделя обещает быть теплой, а дачников порадуют периодические дожди.

Практически одинаковую погоду обещают синоптики гомельчанам в понедельник и вторник. Температура воздуха будет достигать 27 — 29 градусов, однако палящего солнца не будет: ожидается переменная облачность, дожди и, возможно, гроза.

Среда и четверг будут солнечными и сухими. В среду ожидается до +24, а в четверг — до +27. Зато ближе к выходным станет заметно прохладнее: в пятницу температура опустится до +22, возможен дождь. В субботу и воскресенье ожидается, соответственно, +20 и +18 градусов по Цельсию, при этом в последний день недели гомельчан также ожидают осадки.