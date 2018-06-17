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Платья — по 5 рублей, сумки — по 80. В Гомеле проходит первая сток-ярмарка товаров made in Belarus

  • 17 июня 2018, 09:12
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В Гомеле в эти выходные проходит городская ярмарка-распродажа товаров отечественных производителей легпрома. Анонсируя мероприятие, организатор — Белорусский союз предпринимателей — обещал удивить посетителей небывалыми скидками. TUT.BY решил оценить, насколько правдивыми оказались эти обещания.

Свои товары на ярмарке предлагают как государственные производители, так и небольшие частные предприятия.

Чем выше продавцы рисовали цифру скидки, тем больше людей набивалось в палатку.


«Веснянка» продает осенние пальто из коллекции прошлых лет с 60-процентной скидкой. Но стоит взять модель посимпатичнее — она оказывается дороже стоковых вещей в два, а то и в три раза.

Ирина примеряет алое полупальто: сидит хорошо, необычный цвет, отличный крой. Стоимость — 150 рублей.

«Дороговато!» — вздыхает девушка и не решается брать.

Такая же история и с юбками: цены на непопулярные модели — от 17 до 20 рублей, что-то поинтереснее — уже за 50.


У брестского предприятия «Шикпа», которое шьет одежду из белорусского льна, скидки сегодня чисто символические — чуть больше десяти процентов.

 Вы считаете дорого? Мы бы с радостью продавали дешевле, но, к сожалению, поставлены в такие условия, что не можем этого делать. Да вы сами все понимаете, — устало вздыхает представитель фирмы Сергей.


Их соседи — «Пинский трикотаж» — снизили цену на товары на 20%. Правда, и модели здесь четырех-, а то и шестилетней давности. Пенсионеркам нравится.

Много пожилых женщин и у палатки обувной фабрики «Неман» — предприятие предлагает скидку 40%.


Многолюдно в павильоне фабрики «8 Марта». Здесь на некоторые коллекции прошлых лет цены снижены вдвое.

— Торгуем всего полтора часа, а уже все разобрали. Ну вот посмотрите: пижамка на ребенка была 9,30, а сейчас 4,5 рубля. Почему бы и не взять? — рассуждает продавец.


«Налина» зазывает покупателей платьями по 5 рублей.

— Ой, какие страшненькие. А есть что-то другое?

— Да. Вот — за 40.

— Ну, симпатичные.



— Берите маечку за 18 рублей! Раньше 25 стоила, — приводит неоспоримый аргумент владелец другого частного предприятия из Минска.

— 80 рублей — маленькая сумочка? Вы одурели? Ну и что с того, что кожа? — возмущается женщина в палатке «Маттиоли».

 Почем ваша кофточка с котиком?

— 32 рубля.

— А скидка?

— Это модель этого года, скидки на нее нет.

— Красивая, давайте примерим.


 Да нашто мне твае буслы по 18 рублей? Поехали, а то опоздаем на автобус, — торопит супругу мужчина в выгоревшей майке с надписью Adidas.

Ярмарка-распродажа продолжит свою работу и в воскресенье.



Елена Бычкова, TUT.BY
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