Строительство торгового центра на месте привокзального «пятачка» начнется уже в этом году

Председатель горисполкома Петр Кириченко, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии, рассказал, что инвестор займется возведением торгово-развлекательного центра на месте Привокзального рынка уже в 2018 году.

Место под строительство торгово-развлекательного центра было предусмотрено в генплане еще семь лет назад. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Проект прошел обсуждение в архитектурных советах и теперь инвестор займется воплощением задуманного в жизнь, сообщают «Гомельские ведомости». По словам Петра Кириченко, в 2019 году запланирована реконструкция улицы Шевченко и сквера, который примыкает к автовокзалу.

Кроме этого, чиновник пообещал разобраться со стихийной торговлей возле гостиницы «Гомель», на которую пожаловался один из гомельчан. Решить проблему поручено администрации Железнодорожного района.