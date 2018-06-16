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Строительство торгового центра на месте привокзального «пятачка» начнется уже в этом году

  • 16 июня 2018, 15:40
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Председатель горисполкома Петр Кириченко, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии, рассказал, что инвестор займется возведением торгово-развлекательного центра на месте Привокзального рынка уже в 2018 году.

Место под строительство торгово-развлекательного центра было предусмотрено в генплане еще семь лет назад. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Проект прошел обсуждение в архитектурных советах и теперь инвестор займется воплощением задуманного в жизнь, сообщают «Гомельские ведомости». По словам Петра Кириченко, в 2019 году запланирована реконструкция улицы Шевченко и сквера, который примыкает к автовокзалу.

Кроме этого, чиновник пообещал разобраться со стихийной торговлей возле гостиницы «Гомель», на которую пожаловался один из гомельчан. Решить проблему поручено администрации Железнодорожного района.


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