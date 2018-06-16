Инженер предприятия, где пострадал рабочий: «Пальцы задело, а не отрезало или оторвало»

«Сильные Новости» сообщали, что 14 июня в столярной мастерской УП «Фармация» рабочий во время работы за станком повредил пальцы рук. По информации от сотрудников предприятия, мужчина потерял три пальца на правой руке и один палец на левой. Руководство эту информацию опровергает.

В заметке газеты «Гомельские ведомости» инженер по охране труда УП «Фармация» Вячеслав Гордеенко рассказал, что рабочему пальцы не отрезало или оторвало, а он «получил травмы». По словам инженера, у мужчины задет указательный палец на левой руке и мизинец с указательным на правой.

Также сообщается, что пострадавшему оказали первую помощь до приезда скорой на предприятии. После осмотра медиков и оказания помощи рабочему открыли больничный и отпустили домой. На предприятии проводят служебное расследование, а пострадавшему обещают оказать необходимую помощь.