Еще одно ЧП на гомельском предприятии: рабочему станком оторвало пальцы на обеих руках

Травмы мужчин получил вчера, 14 июня, на рабочем месте.

Как стало известно «Сильным новостям», примерно в обеденное время рабочего РУП «Формация», мужчину 1963 года рождения, доставили в больницу.

Там врачам осталось лишь зафиксировать, что гомельчанин потерял второй палец на левой руке и три пальца на кисти правой.

Как рассказали «Сильным новостям» сотрудники предприятия, пострадавший работал в столярной мастерской и травмы получил там же — руки затянуло в станок.