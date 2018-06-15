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Еще одно ЧП на гомельском предприятии: рабочему станком оторвало пальцы на обеих руках

  • 15 июня 2018, 19:11
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Травмы мужчин получил вчера, 14 июня, на рабочем месте.

Как стало известно «Сильным новостям», примерно в обеденное время рабочего РУП «Формация», мужчину 1963 года рождения, доставили в больницу.

Там врачам осталось лишь зафиксировать, что гомельчанин потерял второй палец на левой руке и три пальца на кисти правой.

Как рассказали «Сильным новостям» сотрудники предприятия, пострадавший работал в столярной мастерской и травмы получил там же — руки затянуло в станок.


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Места: Гомель (22613)

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