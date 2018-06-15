«Мроя для беларускамоўных». В Гомеле открылся магазин, где можно не только купить белорусский сувенир, но и вспомнить школьную программу по истории Беларуси

От мечты о своем деле до реализации проекта по популяризации белоруской культуры.









Идея создания магазина товаров с белорусской символикой родилась больше года назад, когда Денис Медведев из Речицы работал простым учителем истории Беларуси в Заспенской школе. Белорусскоязычный магазин «Мроя» для белорусскоязычных покупателей. А что, так можно было?









Денис каждый день встает в 7 утра и выезжает из Речицы в Гомель на дизеле. Всего в день на дорогу уходит 4 часа. Ездить на машине совсем нерентабельно, да и в поезде можно отдохнуть после рабочего дня.





Еще со студенческих лет он старался популяризировать белорусскую культуру. К счастью, ему повезло в жизни и с окружением. Жена Дениса — выпускница белорусской филологии с «красным» дипломом, и, так же, как муж, работает учителем. Дома супруги стараются общаться только на родном языке. По словам Медведева, у него не всегда получается правильно говорить, и он заранее извиняется за «трасянку». Но когда дома есть персональный любящий репетитор, окончательно перейти на чистый родной язык — вопрос лишь времени.









До открытия торгового павильона в Гомеле Денис набрался опыта продаж в родной Речице. Поэтому открыть свое дело для него не оказалось трудной задачей. Магазин оформлен только на белорусском языке, весь текст — красно-белого цвета. С покупателями Денис разговаривает тоже только на белорусском. Все товары имеют национальную символику. Начиная от резинок для волос, заканчивая городским рюкзаком. И это только начало. В будущем Денис планирует не только расширить ассортимент, но и начать сотрудничать с местными мастерами. Главное, чтобы у ремесленников нашлись документы. А на данный момент его главным партнером является Symbal.by. Именно они вдохновили его уволиться из школы и от слов перейти к делу, рассказали, с чего начать и помогли с ассортиментом.









По словам Дениса, покупатели в магазине приходят не только за покупками, но и частенько просто на экскурсию. Реакция у всех посетителей магазина превосходная. Многие не скрывают своего удивления и радости, что наконец-то в Гомеле появилось специализированное место для тех, кто «в теме».









У гомельского магазина есть отличительная особенность: кроме покупок каждый посетитель может восполнить пробелы своих знаний по истории Беларуси. Если вы спросите Дениса, почему именно «Погоню» считают настоящим гербом страны, то сможете прослушать сокращенную программу по истории Беларуси с 6 по 11 класс.









Денис смеется: «Скоро в продаже появятся майки с изображением Гедымина, Витовта, Костуся Калиновского. Я с удовольствием расскажу кто это. Это же интересно. Тут можно не только купить майку, но и получить полезную информацию».









Магазин находится на ул. Крестьянской, 41, недалеко от торгового центра «Секрет». Работает с 10.00 до 17.30.







