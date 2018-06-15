Под Гомелем пьяная мать за рулем везла двоих детей и попала в аварию
- 15 июня 2018, 16:16
- 5399
- 1
Места: Гомель (22613), Ченки (39)
Метки: Авто (5390), Происшествия (12082), Главное (6002)
«В Беларуси мы открыли рты от увиденного». Неожиданные впечатления российских туристов
«Мама, если они приедут, давай отведем ее куда-нибудь!» В Гомеле семью с четырьмя детьми хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой — видео, аудио
Видеоэксперимент: девушка в минском метро садится незнакомым парням на колени — посмотрите на их реакцию
Белорусские школьники придумали, как гарантированно купить бутылку Coca-Cola с призом — фотофакт
В Индии три друга хотели снять на видео, как играют в пруду, но сняли собственную смерть
Гомельского студента из Шри-Ланки, которого искали с 4 мая, нашли повешенным в лесу
Самое обсуждаемое
«Мама, если они приедут, давай отведем ее куда-нибудь!» В Гомеле семью с четырьмя детьми хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой — видео, аудио
Скандал из-за СОП: директор СШ № 3 рассказала свою версию событий, но что-то не сходится
«На нас план, что ли, делают?» После развода суд решил разделить квартиру между супругами, а мать с детьми попали из-за этого на СОП
«Это мстительный, не признающий своих ошибок человек». Директор СШ № 3 написала заявление в милицию на блогера
«Ребята поддерживают». Как «Папа-тренер» из Гомеля вступился за гомофобов
Гомельчанин Игорь Случак написал заявление на бывшего замглавы Администрации президента Заметалина за оскорбление белорусского языка
Витебская семья пытается наказать убийц своей собаки