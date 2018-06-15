В Гомеле около 40% пациентов поликлиник записываются к врачу через интернет

Такую цифру по итогам пяти месяцев этого года озвучила сегодня на заседании Гомельского горисполкома главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БелТА.

«Современные информационные технологии все больше используются в том числе в системе здравоохранения. Данные пяти месяцев этого года говорят о том, что на прием к специалистам через интернет в поликлиники города записываются около 40% пациентов», — сказала Екатерина Цитко. По итогам полугодия гомельские медучреждения рассчитывают выйти по этому показателю на уровень не менее 50%.

Новой методикой пользуются граждане разных возрастных категорий. Главврач констатировала тот факт, что все чаще к записи через интернет прибегают люди старше трудоспособного возраста. «Из общего числа записавшихся на прием через интернет около 30% составляют пациенты старше 60 лет», — добавила она, общаясь с журналистами.

Екатерина Цитко напомнила, что с октября 2017 года в поликлиниках Гомеля проходит акция по обучению горожан методике записи на прием к врачам через интернет. Она подчеркнула, что нововведение упрощает процесс записи пациентов на прием и разгружает работу регистратур.

Главврач также отметила, что за пять месяцев этого года городские поликлиники выписали 84,5 тыс. электронных рецептов. Растет и количество телемедицинских консультаций.

Екатерина Цитко подчеркнула, что в течение этого года запланировано расширение информатизации в 7 взрослых и 6 детских поликлиниках. На эти цели выделено Br565 тыс.