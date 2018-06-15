Госсаннадзор выявил нарушения на одном из гомельских пляжей и продлил запрет на купание детей — на пяти

Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели еженедельный мониторинг всех девяти зон отдыха, официально утвержденных для купания в Гомеле.

В ходе проверки выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов на пляже «Западный» в Советском районе Гомеля. Замечания в частности касались несвоевременной уборки территории от бытовых отходов. В адрес районной администрации направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Как ранее сообщалось, на пяти гомельских пляжах не рекомендовано купание детей. Причина в несоответствии воды микробиологическим показателям — повышенному содержанию кишечной палочки.

По результатам проведенных лабораторных исследований ограничение купания детей сохраняется на пляжах «Каскад-1» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Каменщикова), «Каскад-2» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Свиридова), «Волотовской» и «Прудковский», а также «Западный».