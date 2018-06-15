Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Госсаннадзор выявил нарушения на одном из гомельских пляжей и продлил запрет на купание детей — на пяти

  • 15 июня 2018, 13:59
  • 963
  • 0


Специалисты Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии провели еженедельный мониторинг всех девяти зон отдыха, официально утвержденных для купания в Гомеле.

В ходе проверки выявили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов на пляже «Западный» в Советском районе Гомеля. Замечания в частности касались несвоевременной уборки территории от бытовых отходов. В адрес районной администрации направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Как ранее сообщалось, на пяти гомельских пляжах не рекомендовано купание детей. Причина в несоответствии воды микробиологическим показателям — повышенному содержанию кишечной палочки.

По результатам проведенных лабораторных исследований ограничение купания детей сохраняется на пляжах «Каскад-1» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Каменщикова), «Каскад-2» по ул. П.Бровки (со стороны ул. Свиридова), «Волотовской» и «Прудковский», а также «Западный».


Алина Бараш, Гомельская правда
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22611)

Метки: Здоровье (609), Общество (30389)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 14/06-15/05:

Самое читаемое