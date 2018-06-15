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Видео: на мосту через железнодорожные пути в Новобелице машинам мешали проехать... кони

  • 15 июня 2018, 11:25
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На путепроводе через железнодорожные пути на улице Ильича, который находится между остановками «Луговая» и «Жирокомбинат», бродили кони.

Курьезное видео опубликовали в сообществе «Это Гомель, детка!». В комментариях шутят, что животные «не захотели идти на колбасу и сбежали с мясокомбината».


gomel.today
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Места: Гомель (22611)

Метки: Авто (5388), Шапито (493)

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