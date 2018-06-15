Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Гомельский драмтеатр представит фантазию по гоголевской «Шинели»

  • 15 июня 2018, 10:54
  • 379
  • 0
Фото — Гомельский областной драматический театр

Гомельский областной драматический театр готовит премьеру спектакля «Гоголь. Fatum» по мотивам повести Н.В.Гоголя «Шинель», сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе театра.

Над новой постановкой работают режиссер Юра Диваков, художник Татьяна Дивакова, композитор Эрик Орлов-Шимкус. В театре подчеркнули, что предлагаемая сценическая история — не инсценировка гоголевского произведения, а скорее — фантазия на тему «Шинели». «Это музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Николая Гоголя, от его повести», — сказал режиссер.


Зрителей приглашают поразмышлять о поисках своего предназначения в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве «маленького человека».

Жанр спектакля его создатели обозначили как летаргию. «Это то состояние, которого всю жизнь страшился писатель», — пояснили в театре. Персонажи действа находятся на грани яви и сна, гоголевской фантасмагории и реальной жизни. Погружению в летаргию будет способствовать и минималистичная сценография, а также световые решения: светящиеся сценические конструкции и нестандартные световые приборы.


В спектакле заняты Александра Бычкова, Наталия Задорина, Юрий Зайцев, Елизавета Ольховка, Андрей Шидловский.

Премьерные показы состоятся 29 и 30 июня.


БелТА
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Юрий Диваков (1), Татьяна Дивакова (1), Эрик Орлов-Шимкус (1), Александра Бычкова (1), Наталия Задорина (1), Юрий Зайцев (5), Елизавета Ольховка (1), Андрей Шидловский (1)

Места: Гомель (22611)

Метки: Афиша (1917)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 14/06-15/05:

Самое читаемое