Гомельский драмтеатр представит фантазию по гоголевской «Шинели»

Гомельский областной драматический театр готовит премьеру спектакля «Гоголь. Fatum» по мотивам повести Н.В.Гоголя «Шинель», сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе театра.

Над новой постановкой работают режиссер Юра Диваков, художник Татьяна Дивакова, композитор Эрик Орлов-Шимкус. В театре подчеркнули, что предлагаемая сценическая история — не инсценировка гоголевского произведения, а скорее — фантазия на тему «Шинели». «Это музыкально-пластические впечатления от жизни и творчества Николая Гоголя, от его повести», — сказал режиссер.





Зрителей приглашают поразмышлять о поисках своего предназначения в жизни, о судьбе и случайности, о взаимоотношениях с окружающим миром и о тотальном одиночестве «маленького человека».

Жанр спектакля его создатели обозначили как летаргию. «Это то состояние, которого всю жизнь страшился писатель», — пояснили в театре. Персонажи действа находятся на грани яви и сна, гоголевской фантасмагории и реальной жизни. Погружению в летаргию будет способствовать и минималистичная сценография, а также световые решения: светящиеся сценические конструкции и нестандартные световые приборы.





В спектакле заняты Александра Бычкова, Наталия Задорина, Юрий Зайцев, Елизавета Ольховка, Андрей Шидловский.

Премьерные показы состоятся 29 и 30 июня.