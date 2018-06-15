С начала года на Гомельщине произошло 97 лесных пожаров

В Гомельской области установлен 4-й класс пожарной опасности, введен запрет на посещение лесов. Представители Гомельского лесхоза, МЧС, областной инспекции охраны животного и растительного мира, Минприроды провели совместный рейд на территории Макеевского лесничества.









— Лето — опасная пора, потому что резко повышается вероятность возникновения лесных пожаров. К сожалению, из-за длительного отсутствия осадков в регионе резко увеличилось число подобных случаев. Зафиксировано 97 пожаров, что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил первый заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Мелешкин. — Возгорания ликивидировались как лесоводами, так и работниками МЧС. А вот основная причина их возникновения — беспечность человека.













Для борьбы с пожарами на вооружении стражей леса области находится около 100 пожарных машин, пожарные модули, ранцевые опрыскиватели, 125 стационарных пожарно-наблюдательных вышек и 26 пожарно-наблюдательные мачт. Установленные на них камеры видеонаблюдения вращаются на 360 градусов, обеспечивая практически стопроцентное покрытие вверенных территорий. Поэтому ни одна дымовая точка в лесу не остается незамеченной.













А вот благодаря новым технологиям — камерам фотофиксации — в этом году выявлены и привлечены к ответственности 16 нарушителей природоохранного законодательства. Среди правонарушений — выброс мусора в неположенном месте, незаконная рубка, нарушение правил пожарной безопасности в лесах.









Первые фотоловушки на Гомельщине появились около трех лет назад. Сегодня же в лесах региона работает порядка 140 камер, до конца месяца планируется закупить еще 35. Обычно ловушки устанавливаются там, где наиболее вероятны противоправные действия со стороны населения. При этом места их дислокации постоянно меняются, рассказал генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский.













Кстати, в режиме онлайн изображение с камеры передается на мобильный телефон или компьютер инженера по охране леса. При необходимости органы внутренних дел помогают установить личность нарушителя. Далее он приглашается в лесхоз, где ему показывают его же фотографию. В такой ситуации нет смысла доказывать свою правоту — люди сразу признают вину.









Действенным противопожарным барьером остаются минерализированные полосы. Ведь брошенные на ходу из окон автомобилей окурки часто, попадая на сухую траву, становятся причиной возгораний. Минполосы обновляются, как только на них начинает появляться растительность. Никто не отменял наземное патрулирование, также лесники проводят дворовые обходы. К слову, в этом году они посетили более 25 тысяч домовладений.





Как отметил лесник Макеевского лесничества Иван Осипков, за день человек по 10-15 (в основном это пенсионерки, которые шли в лес за ягодами) приходится останавливать и разъяснять, что лес посещать запрещено. Обычно они, выслушав, спокойно разворачиваются и уходят.









К слову, во время совместного рейда нарушителей запрета на посещение лесов выявлено не было. Напомним, что штраф за поход в лес в это время составляет 25 базовых величин.





Структурные подразделения инспекции охраны животного и растительного мира по Гомельской области как самостоятельно, так и с органами внутренних дел также проводят рейдовые мероприятия, беседы с населением, раздают листовки.





— Для большей эффективности эта работа ведется в выходные и праздничные дни, когда в местах отдыха максимальное скопление людей, — добавил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Горячий.







