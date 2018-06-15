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Погода в Гомеле на выходные. Будет дождливо, но тепло

  • 15 июня 2018, 09:52
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16 и 17 июня в Гомеле прогнозируются осадки.

Суббота выдастся дождливой. По прогнозам синоптиков, только утром возможны перерывы в выпадении осадков, небо будет просто пасмурным. Температура воздуха будет колебаться от +17°С в утренние и ночные часы и до +25°С в дневное время. Ветер будет дуть с юго-восточной и восточной сторон.

В воскресенье осадки прогнозируются утром. Уже днем на небе появятся прояснения, а температура воздуха поднимется до +27°С. Ветер сохранит юго-восточное направление.


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Места: Гомель (22611)

Метки: Погода (1836), Главное (6000)

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