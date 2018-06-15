Погода в Гомеле на выходные. Будет дождливо, но тепло

16 и 17 июня в Гомеле прогнозируются осадки.

Суббота выдастся дождливой. По прогнозам синоптиков, только утром возможны перерывы в выпадении осадков, небо будет просто пасмурным. Температура воздуха будет колебаться от +17°С в утренние и ночные часы и до +25°С в дневное время. Ветер будет дуть с юго-восточной и восточной сторон.

В воскресенье осадки прогнозируются утром. Уже днем на небе появятся прояснения, а температура воздуха поднимется до +27°С. Ветер сохранит юго-восточное направление.