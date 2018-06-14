Родные гомельских таможенников просят помощи у Александра и Виктора Лукашенко

Родственники осужденных за взятки гомельских таможенников обратились с коллективными письмами к Александру Лукашенко и его старшему сыну, помощнику президента по национальной безопасности Виктору Лукашенко.

Жители Гомеля просят о вмешательстве и личном приеме, так как уверены, что их мужья и дети осуждены незаконно.

22 мая суд Центрального района Гомеля приговорил бывших таможенников к большим срокам лишения свободы (до 13 лет) за взятки, основная часть которых якобы была принята «в неустановленное время, в неустановленном месте от неустановленного лица». Часть таможенников получили по приговору от шести до восьми лет лишения свободы. Обвиняемые, которые признали вину и дали показания в отношении бывших коллег, наказаны ограничением свободы.

В письмах Александру и Виктору Лукашенко родственники отмечают, что приговор «убил веру в справедливость и честное правосудие в нашей стране, веру в то, что все граждане равны перед законом».

Родственники напоминают, что сотрудники КГБ, которые проводили задержание таможенников, «считают себя неприкасаемыми и непогрешимыми» и позволяют себе «бездоказательным и неграмотно составленным уголовным делом разрушать судьбы людей, оказывать влияние на прокуратуру и суд».

Гомельчане обращают внимание, что в уголовном деле не представлено ни одного вещественного доказательства получения взяток, нет ни одного взятия с поличным. Зато есть свидетельские показания контрабандистов, один из которых сейчас находится в СИЗО за совершение ряда преступлений.

Родственники отмечают, что в жертву карьерным амбициям и показателям принесены не только таможенники, но и их жены, дети, родители.

По словам заявителей, сумма ущерба, нанесенного государству «организатором» преступной группы Александром Исаченко, установлена в размере 188 рублей 18 копеек. Он как организатор лишен свободы на 11 с половиной лет. У Валерия Качковского по делу один эпизод с суммой взятки 40 рублей. Ему назначено пять лет лишения свободы.

«Никого — ни прокуратуру, ни суд, ни руководство КГБ не интересуют методы, которыми добывались показания: издевательства и пытки, угрозы и обещания, которые применялись младшим офицерским составом КГБ и которые покрывает руководящий состав КГБ. А на наше письмо руководство КГБ даже не ответило. Суд назначил сроки, какие в нашей стране не назначают даже при получении миллионных взяток», — заявляют родственники.

«Кроме вас в нашем деле нам надеяться не на кого, — пишут они. — Мы верим, что, выслушав нашу точку зрения либо точку зрения защитников наших родных, вы убедитесь в несостоятельности этого уголовного дела и не позволите посадить в тюрьму невиновных людей. Мы готовы приехать и объяснить вам лично нашу ситуацию, с нашей точки зрения в любое удобное для вас время».

Один из главных свидетелей по уголовному делу, который активно давал показания в отношении таможенников, сейчас сам находится в СИЗО. Как стало известно БелаПАН, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статьями 228, 233, 234, 235 и 185 УК (контрабанда, незаконная предпринимательская деятельность, легализация материальных ценностей, полученных незаконным путем, угроза применения насилия к должностному лицу).

Бывшие таможенники обжалуют приговоры.